PKO Leasing: firmy MŚP postrzegają elektryki przede wszystkim jako auta miejskie

Przedsiębiorcy z sektora MŚP postrzegają elektryki przede wszystkim jako służbowe auta miejskie dla menadżerów do pokonywania poniżej 100 km dziennie - wynika z opracowanego na zlecenie PKO Banku Polskiego i PKO Leasing “Badania rynku aut elektrycznych (MSP).

Jednocześnie MŚP oceniają koszt utrzymania samochodów elektrycznych na co najmniej 20 proc. niższy w porównaniu z innymi rodzajami napędów.

Z badania wynika też, że wciąż jedynie kilka procent małych (2 proc.) i średnich (3 proc.) przedsiębiorstw ma we flocie samochody elektryczne, ale już 20 proc. firm rozważa wybór pojazdów tego rodzaju.

"Zebrane od 800 przedsiębiorców odpowiedzi dotyczą nie tylko deklaracji zakupowych sektora MŚP, ale także funkcji i eksploatacji samochodów elektrycznych we flotach pojazdów, oceny ich kosztów czy preferencji w zakresie finansowania" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych PKO Leasing Maciej Matelski.

Jego zdaniem badanie potwierdza różnice między korzystaniem w firmach z pojazdów spalinowych i elektrycznych. Wskazuje też oczekiwane przez MŚP ułatwienia i zachęty, które skłonią przedsiębiorstwa do elektryfikacji flot pojazdów.

"To bardzo istotne w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce, bo przecież to firmy odpowiadają za zdecydowaną większość rejestracji elektryków w naszym kraju"- dodaje Matelski.

Samochody elektryczne częściej od pojazdów spalinowych mają służyć przewozowi osób i jako auta służbowe dla menadżerów. Tę funkcję wskazuje odpowiednio 71 i 63 proc. użytkowników hybryd plug-in (PHEV) oraz 64 i 65 proc. korzystających z aut w pełni elektrycznych (BEV) wobec 49 i 53 proc. w przypadku pojazdów benzynowych i diesli.

Z raportu wynika, że przedsiębiorcy w 96 proc. poruszają się autami w pełni elektrycznymi wyłącznie w miastach. W kategorii hybryd plug-in ten odsetek wynosi 74 proc., a samochodów spalinowych 61 proc.

"Wpływa to oczywiście na dzienny kilometraż, który wyraźnie spada wraz ze wzrostem stopnia elektryfikacji floty. Samochody elektryczne nie przejeżdżają z reguły więcej niż 100 km dziennie - 32 proc. +robi+ maksymalnie 50 km, a 68 proc. od 51 do 100 km. Połowa hybryd plug-in przejeżdża nie więcej niż 50 km, 41 proc. - od 51 do 100 km i jedynie 10 proc. od 101 do 150 km" - wskazano w raporcie.

Jednocześnie prawie 20 proc. samochodów spalinowych we flotach MŚP pokonuje ponad 150 km dziennie.

Z badania wynika, 73 proc. firm MŚP ładuje samochody codziennie, a 79 proc. z nich robi to w siedzibie firmy. Z ogólnodostępnych ładowarek korzysta tylko 4 proc. przedsiębiorstw, a 24 proc. wykorzystuje do ładowania stacje znajdujące się w miejscu zamieszkania pracownika. Oprócz tego 51 proc. firm twierdzi, że sfinansowanie ładowarki w jednej opłacie za auto zachęciłoby je do wyboru auta na prąd.

"Wśród firm MŚP, które nie mają elektryków we flotach, panuje przekonanie, że te samochody są w utrzymaniu droższe lub podobne kosztowo do pojazdów spalinowych. Nie potwierdzają tego kalkulacje przedsiębiorców korzystających z PHEV i BEV. Aż 81 proc. posiadaczy twierdzi, że koszty są znacznie niższe. Różnica kosztów wynosi według nich minimum 20 proc.. Tylko 4 proc. pytanych uznało, że eksploatacja samochodów na prąd jest droższa" - wskazano w raporcie.

"Przedsiębiorcy potwierdzają, że floty oparte na PHEV i BEV przynoszą oszczędności. Jednak bariera finansowa wciąż istnieje z powodu wysokich cen zakupu takich samochodów" - komentuje Matelski.

