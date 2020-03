PKO Leasing przekaże 100 aut dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego

PKO Leasing i Masterlease przekażą 100 samochodów osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Samochody będą wykorzystywane w codziennej pracy m.in. przez służby medyczne - poinformowało PKO BP. Kolejnych 20 aut trafi do szpitali jednoimiennych.

Jak przekazano, to auta poleasingowe, mają od dwóch do czterech lat. Będą wykorzystywane w codziennej pracy przez służby medyczne, laboratoria i pracowników inspektoratu.

W komunikacie wskazano, że grupa PKO Banku Polskiego od początku aktywnie włącza się w działania wspierające osoby bezpośrednio zaangażowane w walkę z wirusem SARS-CoV-2.

- PKO Bank Polski przekazał 5 mln zł dla dziewięciu szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, a także 3 mln zł na zakup 7,5 tys. testów, które laboratorium Warsaw Genomics wykona na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Ponadto przeznaczył 2,2 mln zł na zakup 80 tys. maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych - czytamy.

PKO Leasing należy do grupy PKO BP.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Resort zdrowia poinformował we wtorek, że liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wzrosła do 774. Zmarła dziewiąta zakażona osoba - to 68-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w Puławach.