PKO Leasing przeznaczy 500 mln zł na pomoc przedsiębiorcom w walce ze skutkami pandemii

PKO Leasing i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały kolejną umowę o udzielenie gwarancji Cosme na portfel o wartości 1,9 mld zł, z których 500 mln zł przeznaczone zostanie na wsparcie płynności finansowej małych i średnich firm w walce ze skutkami pandemii - poinformowało PAP PKO Leasing.

"PKO Leasing i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) podpisały kolejną umowę o udzielenie gwarancji Cosme - na portfel o wartości 1,9 mld zł" - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie PKO Leasing, który należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Jak dodano, z kwoty tej, w ramach gwarancji Cosme-Covid, spółka przeznaczy 500 mln zł na wsparcie płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw w walce ze skutkami pandemii w ramach leasingu zwrotnego płynnościowego.

Oferta skierowana jest do właścicieli samochodów osobowych lub dostawczych do 3,5 tony - od co najmniej 60 dni - będących klientami PKO Leasing, jak i PKO Banku Polskiego.

Poprzez transakcję leasingu mogą oni odzyskać środki wydane na zakup pojazdu przy jednoczesnej możliwości jego dalszego użytkowana. Jednym z warunków skorzystania z oferty jest aktywna umowa leasingu lub posiadanie konta firmowego przez minimum sześć miesięcy.

Leasing zwrotny płynnościowy z gwarancją Cosme-Covid obejmuje finansowanie samochodu o wartości do 150 tys. zł. Leasingodawca finansuje wartość przedmiotu do 80 proc. wyceny wykonanej przez uprawnioną do tego firmę.

Jak tłumaczy spółka, dzięki takiemu finansowaniu przedsiębiorca może zyskać dodatkowe środki na bieżącą działalność firmy.

"Jesteśmy liderem wśród firm leasingowych wykorzystujących unijne instrumenty finansowe. Podpisana obecnie umowa zwiększy maksymalną wartość portfela objętego wsparciem gwarancyjnym EFI o kolejne 1,9 mld zł. Dodatkowo, dzięki finansowaniu w ramach COSME-Covid, PKO Leasing może zaoferować swoim klientom wsparcie płynności finansowej w czasie pandemii" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKO Leasing Mirosław Grzelak.

Spółka przekazała, że Cosme-Covid będzie oferować co najmniej do końca tego roku. Standardowe wsparcie w ramach programu Cosme będzie realizowane przez 2,5 roku od momentu podpisania umowy lub do wyczerpania środków. PKO Leasing planuje kontynuować prace na rzecz przystąpienia do kolejnych programów wspierających odbudowę gospodarek państw Unii po pandemii Covid.

"Plan Inwestycyjny dla Europy daje EFI szereg możliwości wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Nowa umowa, którą podpisaliśmy z PKO Leasing przyczyni się do poprawy dostępu do finansowania dla polskich MŚP, szczególnie teraz, gdy biznes boryka się ze skutkami pandemii" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Alain Godard.

Jak tłumaczy PKO Leasing, istotą leasingu zwrotnego jest sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej przez przedsiębiorcę, a następnie, na podstawie podpisanej umowy cywilnoprawnej, możliwość użytkowania przedmiotu. Oznacza to, że wraz z chwilą sprzedaży oraz zawarcia umowy leasingowej właścicielem przedmiotu staje się firma leasingowa. Jednak użytkownikiem przedmiotu cały czas pozostaje przedsiębiorstwo.

Poprzednią umowę gwarancyjną PKO Leasing i EFI podpisały w październiku 2018 roku. To już trzecia transza finansowania z Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dwa lata temu kwota finansowania wynosiła 1,5 mld zł. Obecna umowa zakłada budowę portfela na poziomie 1,9 mld zł.

Jak poinformowano w komunikacie, oferta PKO Leasing w ramach programu Cosme jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, tzn. zatrudniających mniej niż 250 pracowników, o przychodach poniżej 50 mln euro, bądź sumie bilansowej poniżej 43 mln euro. Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej, bądź o krótkim okresie działalności (start-upy). Dzięki wsparciu UE, PKO Leasing zaproponuje im m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Finansowanie z gwarancją EFI może być wykorzystane m.in. na zakup samochodu osobowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego, tzn. ciągników siodłowych, naczep i przyczep. Z oferty będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów, w tym producenci, przedsiębiorcy budowlani, przewoźnicy, firmy usługowe oraz rolnicy.

PKO Leasing przekazało, że od 18 lat współpracuje z bankami rozwoju, takimi jak np. Europejski Bank Inwestycyjny, realizując w tym czasie umowy finansowania o wartości 9 mld zł oraz pozyskując unijne gwarancje na portfele o wartości ponad 4 mld zł. W ramach dotychczasowych umów, spółka zrealizowała ponad 180 tys. transakcji i sfinansowała potrzeby 100 tys. klientów.