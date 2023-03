PKO Leasing: w 2022 r. części samochodowe w ASO zdrożały o 15-25 proc., robocizna o 38 proc.

W 2022 r. części samochodowe w autoryzowanych serwisach (ASO) podrożały o 15-25 proc., zaś stawki za roboczogodzinę mechanika wzrosły o 38 proc. - podali we wtorek eksperci należącej do PKO Leasing platformy automarket.pl.

Jak podali specjaliści z automarket.pl, z danych zebranych w autoryzowanych serwisach różnych marek wynika, że na przestrzeni 2022 roku ceny części samochodowe wzrosły o 15-25 proc., stawki za roboczogodzinę mechanika zwiększyły się o 38 proc., natomiast olej silnikowy podrożał o 25-44 proc.

"To wartości większe od wzrostu cen samych samochodów oraz inflacji" - wskazali.

Eksperci serwisu zwrócili uwagę, że według Samaru średnia wartość nowego auta osobowego była w listopadzie ub.r. o ponad 14 proc. wyższa niż rok wcześniej. Tyle samo wyniósł w 2022 r. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyliczony na podstawie danych GUS.

"Rok 2023 przyniesie kolejne wzrosty" - przewiduje Tomasz Otto z PKO Leasing. Jak wyjaśnił, główne przyczyny podwyżek w serwisach to rosnące koszty pracy oraz ceny energii. "Poza tym drożeją same komponenty, są to najczęściej wymieniane części eksploatacyjne, takie jak filtry czy klocki i tarcze hamulcowe" - podał.

Dodał, że nie bez znaczenia pozostają również zmiany kursu walut, ponieważ większość podzespołów sprzedawanych w Polsce jest importowana zza granicy.

