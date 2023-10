PKO PB: wzrost wynagrodzeń realnych przyspieszył we wrześniu do 2,5 proc. r: r.

Wzrost wynagrodzeń realnych przyspieszył we wrześniu do 2,5 proc. r/r. - wskazali analitycy PKO BP, odnosząc się do czwartkowych danych GUS. Ekonomiści PKO BP spodziewają się, że w IV kw. br. dynamika płac utrzyma się na solidnym, dwucyfrowym poziomie.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7379,88 zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr nie zmieniło się.

Z wyliczeń analityków banku PKO BP wynika, że w ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń we wrześniu przyspieszył do 2,5 proc. r/r.

Wskazano, że najsilniejszy wzrost płac w ujęciu nominalnym dotyczył administrowania i działalności wspierającej (15,7 proc. r/r), co - według analityków - może być związane z wyższą płacą minimalną. Zauważono, że ponadprzeciętnie płace rosły również m.in. w energetyce (13,3 proc. r/r) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (14,0 proc. r/r).

Natomiast - jak zaznaczono - poniżej średniej rosły wynagrodzenia w sektorze informacja i telekomunikacja, gdzie napięcia związane z niedostateczną podażą pracowników w ostatnich miesiącach wyraźnie się osłabiły, choć to nadal w tej branży wartość przeciętnego nominalnego wynagrodzenia jest najwyższa (12 313 zł brutto). "W danych nie widać naszym zdaniem oznak narastania presji płacowej - przyspieszenie nominalnych wynagrodzeń było widoczne tylko w dwóch branżach: transporcie, zmagającym się z trudnościami w pozyskiwaniu pracowników, oraz w leśnictwie i rybołówstwie (po relatywnie słabym wzroście płac r/r w sierpniu)" - wskazał bank.

Najwolniej rosły wynagrodzenia pracowników branży budowlanej (o 6,4 [proc./ r/r), będącej w fazie dekoniunktury.

"Spodziewamy się, że w IV kwartale 2023 roku dynamika płac utrzyma się na solidnym, dwucyfrowym poziomie, wspierana przez wcześniejszą podwyżkę płacy minimalnej, co wraz z dalszym spadkiem inflacji będzie wspierać realny wzrost dochodów" - ocenił bank.

Dodano, że przeciętne zatrudnienie we wrześniu było zbliżone do tego odnotowanego w analogicznym okresie 2022 roku. "W porównaniu do sierpnia zatrudnienie obniżyło się o blisko 6 tys. etatów, co potwierdza, że popyt na pracę pozostaje ograniczony. Jednocześnie przełożenie mniejszego popytu na pracę na stopę bezrobocia pozostaje ograniczone. Malejące obawy o wzrost bezrobocia wraz z rosnącymi wynagrodzeniami w ujęciu realnym przyczyniają się do poprawy koniunktury konsumenckiej, która leży u podstaw rodzącego się ożywienia gospodarczego" - napisano.