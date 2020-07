PKO: Produkcja w czerwcu wzrosła w 21 z 34 branż przemysłowych

Produkcja w czerwcu wzrosła w 21 z 34 branż przemysłowych, wobec 4 branż wzrostowych w maju. Dane o produkcji za czerwiec sugerują, że spadek PKB w drugim kwartale powinien być zbliżony do 8 proc. rok od roku - ocenił ekonomista PKO BP, Michał Rot.

GUS podał w poniedziałek, że czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,6 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9 proc.

Według Urzędu w okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1 proc.

"Dane okazały się dużym pozytywnym zaskoczeniem, mimo że wcześniej sygnałem wyraźnego odbicia produkcji w czerwcu był wskaźnik koniunktury GUS w przemyśle za miniony miesiąc" - ocenił Rot.

"Po odsezonowaniu produkcja przemysłowa ograniczyła spadek do -4,9 proc. rok do roku (vs -15,5 proc. rok do roku w maju po wzroście aż o 9,7 proc. miesiąc do miesiąca" - dodał.

W ocenie ekonomisty poziom wyrównanej sezonowo produkcji znajduje się 9 proc. poniżej poziomu sprzed pandemii, czyli z lutego.

"Tempo dalszej odbudowy poziomu produkcji zależeć będzie od przebiegu sytuacji epidemicznej w kraju i za granicą, co pokazuje branżowa struktura produkcji" - stwierdził Rot.

"Produkcja w czerwcu wzrosła w 21 z 34 branż przemysłowych, wobec 4 branż wzrostowych w maju" - ocenił ekonomista. "Najbardziej wyróżnia się poprawa w motoryzacji, gdzie co prawda roczna dynamika produkcji pozostała ujemna (-15,2 proc. rok do roku), ale dzięki wznawianiu produkcji po przestojach mocno się poprawiła (-58 proc. rok do roku)" - dodał.

Jego zdaniem zmniejszenie skali spadków w tej branży wpłynęło najmocniej na zmianę dynamiki produkcji ogółem między majem a czerwcem, poprawiając ją o 5 pkt. proc.

"Nasze przypuszczenia sprzed miesiąca o odbiciu eksportu potwierdziły się. Branże zorientowane eksportowo: meble, urządzenia elektryczne, odnotowały duże wzrosty produkcji" - zauważył Rot.

"Do pełnego odbicia potrzeba jeszcze mocniejszego impulsu ze strony popytu krajowego" - dodał.

Według Rota dane o wysokiej częstotliwości (m.in. dane kartowe o transakcjach klientów PKO) pokazują, że na początku lipca popyt krajowy kontynuował ożywienie, co powinno pozytywnie przekładać się na wyniki produkcji.

W jego ocenie ceny producentów w czerwcu ograniczyły spadek do -0,8 proc. rok do roku (z -1,7 proc. rok do roku w maju) z powodu cen ropy.

"Inflacja bazowa PPI oscyluje wokół zera, potwierdzając, że obecna presja cenowa na poziomie konsumenta wiąże się z usługami" - skomentował Rot.

"W sumie, dane o produkcji za czerwiec sugerują, że spadek PKB w drugim kwartale powinien być zbliżony do 8 proc. rok od roku" - podsumował.