PKO TFI podpisało 12 tys. umów o zarządzanie PPK

Podpisaliśmy już 12 tys. umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - poinformowało w środę PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Jak napisano, PKO TFI zarządza blisko 750 mln zł na kontach 400 tys. uczestników PPK. Instytucja ta - jak czytamy - do zawartych w pierwszym etapie umów dołożyła ponad 10 tysięcy kolejnych podpisanych w ramach drugiego i trzeciego etapu wdrażania systemu PPK. Termin podpisywania umów o zarządzanie dla drugiego i trzeciego etapu minął 27 października. Do 10 listopada firmy mają obowiązek podpisania umów o prowadzenie PPK z pracownikami.

"Drugi i trzeci etap PPK to kolejny sukces PKO TFI, nasze plany biznesowe zrealizowaliśmy z nadwyżką" - twierdzi cytowany w komunikacie firmy prezes PKO TFI Piotr Żochowski. Wylicza, że wedle wstępnych danych, instytucja zawarła 5 tys. 145 umów o zarządzanie z firmami z drugiego etapu (zatrudniające od 50 do 249 osób) i 4 tys. 883 umowy o zarządzanie z firmami z etapu trzeciego (zatrudniającymi od 20 do 49 osób. "Od początku programu zawarliśmy łącznie 12 190 umów o zarządzanie PPK" - powiedział. Przypomniał, że w ramach pierwszego etapu PKO TFI podpisało ok. 1,5 tys. umów na zarządzanie z firmami zatrudniającymi powyżej 250 osób i ich mniejszymi spółkami z grup kapitałowych. "Wyniki drugiego i trzeciego etapu oznaczają, że - patrząc przez pryzmat aktywów i liczby uczestników - potwierdziliśmy naszą pozycję lidera rynku PPK" - wskazał.

Obecnie - jak zaznaczono w komunikacie - PKO TFI aktywnie działa i szkoli podmioty z ostatniego etapu wdrażania PPK, który obejmuje sektor finansów publicznych oraz firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników. "Bardzo istotne jest, aby nie czekać na rozpoczęcie tego etapu, tylko przygotować się do wdrożenia PPK odpowiednio wcześnie. Przypominamy, że podmioty z sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 roku, a umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku. W przypadku najmniejszych firm jest to odpowiednio 23 kwietnia 2021 roku i 10 maja 2021 roku" - czytamy.

Zaznaczono, że firmy wdrażające PPK z pomocą PKO TFI mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. "Podmiot, bez względu na skalę działania, może korzystać z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl). Klienci PKO Banku Polskiego korzystający z serwisu internetowego iPKO, w którym mogą kompleksowo zarządzać swoim rachunkiem osobistym, kartami i innymi produktami posiadanymi w banku, mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK w ramach usługi Moje aktywa" - napisano.

Dodano, że uczestnicy PPK są obsługiwani także w ponad 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego.

PKO TFI jest jedną z 20 instytucji finansowych oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. W sumie było ok. 4 tys. firm. Średnia partycypacja w programie wyniosła ok. 40 proc.

Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy to do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.