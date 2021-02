PKO Ubezpieczenia: pandemia bez istotnego wpływu na poziom wyników finansowych

Mimo pandemii PKO Ubezpieczenia z Grupy PKO BP zamknęło 2020 r. ponad 101 mln zł zysku - poinformował PAP prezes PKO Ubezpieczenia Sławomir Łopalewski.

"Ograniczenia sprzedaży związanej z pandemią COVID-19 w 2020 r. nie miały istotnego wpływu na poziom wyników finansowych" - powiedział Łopalewski.

Przekazał, że w ubiegłym roku PKO Ubezpieczenia osiągnęło "rekordowe wyniki finansowe".

"Przebiliśmy barierę 100 milionów zł zysku netto. Udało nam się także zachować bardzo dobre parametry finansowe - zarówno współczynniki wypłacalności, jak również ROE" - powiedział. Dodał, że wynik finansowy netto za 2020 r. był o ponad 16 proc. wyższy niż w 2019 r.

PKO Ubezpieczenia obsługuje 1,06 mln klientów w spółce życiowej i 993 tys. w spółce majątkowej.

"Należące do PKO Ubezpieczenia spółki, zebrały łącznie 836,7 mln zł składki przypisanej brutto - 318,9 mln zł w spółce życiowej oraz 517,9 mln zł w spółce majątkowej" - wyjaśnił.

Prezes zapowiedział, że spółka życiowa wypłaci w 2021 r. akcjonariuszom dywidendę w wysokości 53 mln utrzymując współczynniki wypłacalności na bezpiecznym poziomie. Wskazał jednocześnie, że spółka życiowa notuje podniesienie współczynników szkodowości w związku z wyższą śmiertelnością jako efekt Covid.

"Wzrost sprzedaży ubezpieczeń jest obecnie jednym z najważniejszych biznesowych celów strategicznych PKO Banku Polskiego. Naszą wspólną ambicją jest, aby PKO Bank Polski stał się ubezpieczycielem pierwszego wyboru dla swoich klientów. W ciągu najbliższych 5 lat PKO Ubezpieczenie planuje zwiększyć przypis o 1,5 mld zł, obsługując co najmniej 3 mln klientów banku w segmencie ubezpieczeń samodzielnych" - powiedział Łopalewski.

Jak dodał, strategia rozwoju ubezpieczeń opiera się na uruchomieniu nowego modelu ubezpieczeń samodzielnych (oferta, dystrybucja, obsługa, komunikacja) - w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych, które są najbardziej powszechnymi ubezpieczeniami wśród Polaków.

PKO Ubezpieczenia będzie konsekwentnie rozwijać digitalizację usług i zdalne kanały obsługi. Już teraz posiadacze ub. komunikacyjnych mogą zgłosić szkodę, uzyskać wyliczenie odszkodowania i sprawdzić status szkody on-line. Umowy ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kredytów hipotecznych lub pożyczek hipotecznych w PKO można podpisywać on-line.

"Intensywnie rozwijamy także sprzedaż do umów leasingu. Wspólnie z naszą siostrzaną spółką PKO Leasing rozbudowujemy ofertę ubezpieczeń, w szczególności komunikacyjnych. W 2020 r. osiągnęliśmy ponad 100 milionów złotych przypisu składki, co oznacza ponad 9 proc. wzrost w porównaniu do zeszłego roku" - powiedział Łopalewski.

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego.