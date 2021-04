PKP Cargo Connect i Duisport Agency uruchamiają regularne połączenie do Wielkiej Brytanii

PKP Cargo Connect i Duisport Agency uruchamiają intermodalne regularne połączenie na trasie Gliwice - Duisburg (Niemcy) - Wielka Brytania. Początkowo na tej trasie będą kursowały dwa pociągi w tygodniu - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie PKP Cargo.

Stałe połączenie na trasie Gliwice - Duisburg - Wielka Brytania realizowane będzie dwa razy w tygodniu, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane jest zwiększenie częstotliwości do trzech lub więcej pociągów tygodniowo. Każdy skład będzie przewoził 40 kontenerów.

Partnerem w tym przedsięwzięciu jest także holenderska firma Samskip, organizująca sieć morskiej żeglugi bliskiego zasięgu.

"Współpraca z Duisport Agency to kolejny krok do rozbudowy połączeń intermodalnych pomiędzy Polską a Niemcami. Dodatkowo dzięki współpracy z firmą Samskip, operatorem połączenia kolejowo-morskiego z Duisburga przez Amsterdam do Wielkiej Brytanii, tworzy się nowa możliwość konkurencyjnego transportu towarów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký.

PKP Cargo Connect - z Grupy PKP Cargo - jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych.

