PKP Cargo: dla Parku Logistycznego Małaszewicze wydano decyzje lokalizacyjne

Dla Parku Logistycznego Małaszewicze, inwestycji wartej ponad 3 mld zł, wydane zostały wszystkie potrzebne decyzje lokalizacyjne, a spółka zależna PKP Cargo - Cargotor zawarła porozumienia o współpracy z samorządami przy realizacji inwestycji - poinformował PAP rzecznik PKP Cargo Krzysztof Losz.

Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą z Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji Wschodniej do UE i w odwrotnym kierunku.

"Gotowy jest również projekt budowlany. Natomiast w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie procedowany jest wniosek Cargotor dotyczący wydania pozwolenia na budowę" - dodał rzecznik.

Jak poinformował Losz, po wydaniu pozwolenia spółka będzie mogła ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zapewnieniem długoterminowego finansowania inwestycji ze środków publicznych (krajowych i unijnych).

Według PKP Cargo inwestycja w Park Logistyczny Małaszewicze pochłonie około 3,2 mld zł, przy czym 85 proc. środków ma pochodzić z funduszy unijnych.

Rzecznik kolejowego przewoźnika podkreślił, że jednym z najważniejszych efektów projektu będzie podniesienie przepustowości przejścia granicznego z Białorusią do 55 par pociągów na dobę z obecnych 15 po torze szerokości 1520 mm. Taki rozstaw używany jest za naszą wschodnią granicą.

