PKP Cargo planuje uruchomić połączenie pasażerskie Chabówka – Nowy Targ – Chabówka

PKP Cargo planuje uruchomić pasażerskie połączenie komercyjne Chabówka – Nowy Targ – Chabówka - wynika z informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Pociągi zestawione mają być z taboru historycznego i prowadzone lokomotywami parowymi.

Jak podał UTK, przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 30 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r.

"PKP Cargo planuje realizować powyższe połączenie na odcinku krajowym: w relacji Chabówka - Nowy Targ: dwa kursy na dobę w soboty i niedziele w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia oraz 15 sierpnia, a w relacji Nowy Targ - Chabówka: dwa kursy na dobę w soboty i niedziele w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia oraz 15 sierpnia" - przekazał UTK.

Jak wskazano we wniosku o przyznanie otwartego dostępu, pociągi zestawione mają być z taboru historycznego i prowadzone lokomotywami parowymi serii Ty2/Ty42 lub TKt48 oraz wyposażone w wagony retro typu Bi-29, BCi-28, Ci-28, 3A, 43A, 101A, 120A. Z uwagi na historyczną konstrukcję wagonów nie są one przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

