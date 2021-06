PKP Cargo wznowi produkcję w starej fabryce wagonów towarowych

PKP Cargo liczy, że w najbliższym czasie podpisze umowę ze spółką Forespo odkupując od niej nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna, gdzie planuje wznowić produkcję wagonów towarowych - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Dodano, że rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się w poniedziałek na zawarcie umów z Forespo Poland dotyczących kupna nieruchomości i ruchomości po byłej fabryce Gniewczyna.

"Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych umową wynosi prawie 7,4 mln euro brutto" - czytamy w komunikacie.

Forespo Poland to spółka zależna firmy Forespo ze Słowacji, która jest właścicielem majątku po dawnej fabryce wagonów towarowych w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska (Podkarpacie).

Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland ma w swoim ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową.

"Zgoda rady nadzorczej była niezbędna do podpisania umowy z Forespo, co mamy nadzieję nastąpi w najbliższym czasie. Chcemy potem jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Prezes zaznacza jednocześnie, że decyzja o wznowieniu działalności fabryki w Gniewczynie jest podyktowana potrzebami rynku kolejowego.

"W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników miała bowiem problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów, były też przypadki, że z braku możliwości technicznych wykonania zamówienia nie dochodziło do podpisania umów z producentami" - wyjaśnia Warsewicz.

