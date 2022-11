PKP Intercity: 11 grudnia rusza połączenie z Krakowa do Wilna na Litwie

Nowe połączenie kolejowe Kraków – Wilno – Kraków przez Warszawę, z jedną przesiadką, od 11 grudnia pojawi się w rozkładzie PKP Intercity - poinformował zespół prasowy przewoźnika. Sprzedaż biletów na tę trasę ruszyła w piątek.

Jak wyjaśniono, od nowego rozkładu jazdy, czyli od 11 grudnia pociąg "Hańcza", dotychczas kursujący na trasie Kraków - Suwałki - Kraków, będzie kursował w wydłużonej relacji, do stacji Mockava na Litwie.

"Dzięki współpracy PKP Intercity z kolejami litewskimi LTG Link, uzgodnione zostało obustronne skomunikowanie na stacji Mockava, pomiędzy pociągiem IC +Hańcza+, a pociągiem LTG Link relacji Wilno - Mockava - Wilno. Podróżowanie pomiędzy polskimi a litewskimi miastami będzie więc możliwe z jedną przesiadką" - wskazano. Składy będą podstawiane na ten sam peron, co ułatwi pasażerom przejście między pociągami. Podróż, pomimo że z przesiadką, będzie odbywała się na jednym bilecie - dodano.

Bilet PKP Intercity z Krakowa do Wilna kosztuje 30 euro, a do Kowna - 25 euro. Za podróż z Warszawy do Wilna pasażerowie zapłacą 25 euro, a do Kowna - 20 euro.

Przewoźnik podkreślił, że rozwijana jest siatka połączeń umożliwiająca podróżnym poruszanie się po Polsce oraz do krajów sąsiednich. Pasażerowie mają do dyspozycji m.in. codzienne połączenia kolejowe z Berlinem, Pragą czy Bratysławą.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl