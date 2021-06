PKP Intercity chce kupić 63 szybkie lokomotywy elektryczne

PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 63 nowoczesnych, wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości co najmniej 200 km/h. Będzie to jeden z największych projektów taborowych w historii spółki – poinformowały PKP Intercity w piątek.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usługi utrzymania technicznego pojazdów.

Zostało przewidziane także prawo opcji, w ramach którego PKP Intercity będzie mogło zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.

Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Jak poinformowało PKP IC, pierwszym etapem jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Mają na to czas do 1 lipca br. Do drugiego etapu dostaną się ci wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Będzie on polegał na dialogu, dzięki któremu spółka PKP IC będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jej potrzeby, a potem zaprosi wykonawców uczestniczących w dialogu do składania ofert. Kolejnym krokiem będzie wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia wykonawcy wybranego w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

"Rozpoczynamy proces jednego z największych zakupów w historii PKP Intercity. Nowoczesne i szybkie lokomotywy pozwolą na szybsze podróże, co będzie miało duży wpływ na dalszy wzrost liczby pasażerów. Nasze plany zakładają, że do 2030 roku chcemy przewozić 74 mln osób rocznie i stać się pierwszym wyborem dla pasażerów przy okazji podróży długodystansowych. Nowe lokomotywy będą elektryczne, co będzie stanowić kolejny krok na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej" - mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

PKP IC chcą, aby nowe lokomotywy mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał bowiem uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

"Możliwości wielosystemowych lokomotyw pozwolą na wykorzystanie zmodernizowanych tras kolejowych i zaproponowanie pasażerom bardzo atrakcyjnych czasów podróży, a w przyszłości ich parametry pozwolą na efektywną eksploatację również na nowych liniach kolejowych. Pojazdy obsłużą zarówno trasy krajowe, jak i międzynarodowe, co pozwoli nam rozbudowywać ofertę połączeń zagranicznych" - zapowiada członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski, cytowany w informacji prasowej.

W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka zainwestuje 19 mld zł w tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W 2030 roku cały tabor przewoźnika - jak napisano w informacji prasowej - będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl