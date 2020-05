PKP Intercity: kolejne Pendolino wracają na tory

Do rozkładu PKP Intercity wracają od 31 maja kolejne składy kategorii Express InterCity i Express InterCity Premium (EIP Pendolino), zawieszone do tej pory z powodu epidemii - poinformowała kolejowa spółka w czwartkowym komunikacie. Pierwsze Pendolino zostały przywrócone do ruchu 22 maja.

Przybędzie połączeń między stolicą a Poznaniem, z kolei składy Pendolino połączą Warszawę, Gdynię, Kraków i Kołobrzeg.

Przewoźnik sukcesywnie przywraca połączenia do tej pory zawieszone lub skrócone z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej. Łącznie od 3 maja na tory wróciło blisko 100 pociągów PKP Intercity.

Bilety na połączenia realizowane pociągami Express InterCity oraz Express InterCity Premium są dostępne w sprzedaży zarówno w kasach, biletomatach, jak i kanałach zdalnych, m.in. poprzez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator.

Przewoźnik informuje, że dalsze decyzje dotyczące przywrócenia kolejnych zawieszonych wcześniej połączeń będą uzależnione przede wszystkim od aktualnie panujących warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity.

PKP Intercity przypomina, że na połączenia składami EIP oraz EIC, podobnie jak na wszystkie inne połączenia, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podróżnych przewoźnik umożliwia zakup biletów na 50 proc. miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce siedzące.

Ponadto pasażerom pociągów EIP są wręczane pakiety ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz dwie chusteczki dezynfekujące), które rozdaje obsługa pociągu.

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych usługi gastronomiczne są tymczasowo całkowicie zawieszone we wszystkich pociągach PKP Intercity, w tym także w Pendolino.

Wszystkie pociągi Pendolino są obecnie dezynfekowane przez producenta taboru metodą zamgławiania, czyli rozproszenia środka dezynfekującego razem ze strumieniem powietrza w postaci mikroskopijnych cząstek podczas czyszczeń codziennych i okresowych.

Dodatkowo pociągi są czyszczone podczas jazdy na całej trasie. Dezynfekowane są newralgiczne elementy, z którymi podróżni mają bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami.