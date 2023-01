PKP Intercity liczy, że w 2023 r. uda się zawrzeć umowę na automaty do przekąsek i napojów

PKP Intercity liczy, że w tym roku spółka rozstrzygnie postępowanie i podpisze umowę na zamontowanie automatów do przekąsek i napojów w pociągach należących do przewoźnika - przekazał PAP członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

"Ponownie będziemy przeprowadzać przetarg i liczymy na to, że zgłoszą się oferenci, będzie konkurencja pomiędzy nimi i zaoferują maszyny vendingowe w odpowiedniej cenie, cenie która jest dla nas do przyjęcia. Liczę na to, że postępowanie rozstrzygnie się w tym roku, podpiszemy umowę w tym roku" - powiedział Gontarz.

Wyjaśnił, że wcześniejsze postpowanie zostało unieważnione, ponieważ zgłosiła się jedna firma z ofertą zdecydowanie przekraczającą wartość kosztorysową, która posłużyła do przygotowania postępowania, dlatego spółka nie mogła tej oferty przyjąć.

Chodzi o dostawę automatów vendingowych do 50 wagonów osobowych typu COMBO i do 14 pociągów EZT ED74.

