PKP Intercity: na dworcach kolejowych pojawią się dozowniki z płynem dezynfekującym

W najbliższym czasie na dworcach kolejowych pojawią się dozowniki z płynem dezynfekującym - poinformowała PAP rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Dodała, że w pociągach międzynarodowych i tych docierających do portu lotniczego umieszczono plakaty i ulotki informacyjne dot. koronawirusa.

"Spółki z grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażań koronawirusem SARS-CoV-2. Na kolei wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny" - przekazała w czwartek PAP Grzduk.

Jak dodała, w spółkach grupy PKP odpowiedzialnych za ruch pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej i dworców oraz za obsługę połączeń pasażerskich obowiązują wewnętrzne wytyczne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają także zasady działania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych.

Dodatkowo opracowane zostały także specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2).

"Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. W wytycznych ujęto także informacje o ścieżkach raportowania w przypadku stwierdzenia przebywania pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem zakażenia wirusem" - przekazała Grzduk. Jak dodała, wszystkie działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem.

"Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na około 40 dworcach w kraju. W najbliższym czasie na dworcach kolejowych pojawią się dozowniki z płynem dezynfekującym" - poinformowała.

Ponadto, na dworcach i przystankach położonych w strefach przygranicznych oraz na wybranych dworcach w całym kraju umieszczone zostały plakaty i ulotki informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące zasad postępowania w przypadku stwierdzenia objawów zachorowania.

"Podobne informacje są umieszczone także w pociągach międzynarodowych oraz tych docierających do portu lotniczego. Plakaty przygotowane przez służby sanitarne umieszczono także na przystankach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, a w części składów SKM wyświetlany jest spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie będą doposażane w maseczki ochronne" - przekazała.

Rzeczniczka wyjaśniła, że w przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu, pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego.

"W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji" - wyjaśniła. Dodała, że informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyce zakażeń zostały przekazane wszystkim pracownikom kolejowych spółek.

"Nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych" - przekazała.

Spółka radzi, aby przed podróżą koleją zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji o tym, jakie są objawy koronawirusa i jak prawidłowo dbać o higienę, by zapobiegać zakażeniom można znaleźć na stronach: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/, https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.