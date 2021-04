PKP Intercity nie wyklucza, pod warunkiem rządowego wsparcia, obniżki cen biletów

PKP Intercity, przy odpowiednim wsparciu ze strony rządowej, jak wprowadzenie zerowej stawki VAT na bilety, mogłoby rozważyć obniżenie ich cen - poinformował w czwartek członek zarządu kolejowego przewoźnika Tomasz Gontarz podczas konferencji klimatycznej TOGETAIR.

"Gdybyśmy dostali odpowiednie wsparcie od strony rządowej, mówię tutaj o pewnych zmianach legislacyjnych, to moglibyśmy się zastanowić, aby te ceny biletów obniżyć. Mam tutaj na myśli wprowadzenie zerowej stawki VAT na bilety kolejowe w podróży krajowej, czy chociażby (...) obniżkę opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej" - powiedział Gontarz.

Zwrócił uwagę, że PKP Intercity, jako jedyny przewoźnik pasażerski w Polsce, nie podniósł cen biletów od 2014 roku.

Gontarz poinformował też, że PKP Intercity pracuje nad programem wprowadzenia tzw. offsetu ekologicznego. Miałaby to być forma dobrowolnej dopłaty ponoszonej przez pasażera, która ma zrekompensować ślad węglowy wytworzony podczas podróży.

"Myślimy, że będzie to maksymalnie możliwość dobrowolnej dopłaty rzędu dwóch, trzech złotych do biletu - w zależności odległości, którą będzie pokonywał pasażer" - powiedział.

"Zawarliśmy z Lasami Państwowymi porozumienie ażeby ten offset ekologiczny był jak najbardziej efektywny i zamierzamy przekazywać tę dobrowolną opłatę od pasażerów na rzecz nasadzeń dokonywanych przez Lasy Państwowe" - dodał.

Gontarz poinformował, że pasażerowie będą mogli wskazać, w którym województwie będą prowadzone nasadzenia.

"Więc jeśli podróżuję z Lublina do Krakowa to będę mógł wskazać, że to drzewo, które ja opłacam w ramach offsetu ekologicznego, będzie zasadzone w województwie lubelskim" - stwierdził.

Gontarz poinformował, że z przeprowadzonego w marcu badania wśród pasażerów PKP Intercity wynika, że 80 proc, pasażerów PKP Intercity uważa kolej za najbardziej ekologiczny środek transportu a 51 proc. stwierdziło, że fakt, iż kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu miał wpływ na to, że wybrali ten środek transportu.

Dodał, że na pytanie, czy pasażerowie skorzystaliby z offsetu ekologicznego, blisko 65 proc. odpowiedziało pozytywnie pod warunkiem, że byłaby to dobrowolna dopłata.

