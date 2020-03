PKP Intercity: od 15 marca br. zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

W niedzielę 15 marca br. wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy. Będzie obowiązywać do 13 czerwca 2020 r. - poinformowała w poniedziałek w komunikacie spółka. Kilka połączeń będzie miało zmienione trasy, kilka wróci na tory w tym m.in. połączenie relacji Lublin – Zielona Góra – Lublin.

W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2019/2020 zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do realizowanych prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych - czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, na tory wraca kilka pociągów. IC Czartoryski będzie teraz jeździć w relacji Lublin - Zielona Góra - Lublin, kursując przez Warszawę i Poznań, TLK Noteć połączy Warszawę i Piłę, a IC Brda Warszawę z Bydgoszczą. Dodatkowo pociąg IC Orłowicz, kursujący obecnie w relacji Kraków - Warszawa, wraca do pełnej relacji Kraków - Olsztyn.

Od 21 marca 2020 r. PKP Intercity uruchomi dodatkowy, kursujący w weekend pociąg TLK Pobrzeże BIS, który obsłuży rosnącą liczbę pasażerów podróżujących między centralną Polską a Trójmiastem - dodano.

Wskazano, że zmiany obejmą miejscowość Przysuchy (woj. mazowieckie), w której od 15 grudnia 2019 r., wraz z wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy, zostały na tej stacji wprowadzone pilotażowe postoje dwóch pociągów PKP Intercity. "Teraz w Przysusze zatrzymywać się będą już trzy pociągi: IC Orłowicz, IC Sienkiewicz oraz IC Kolberg, wszystkie w relacji Olsztyn - Kraków - Olsztyn. Mieszkańcy Sobolewa (woj. mazowieckie) zyskają zaś dostęp do usług PKP Intercity, ponieważ będzie się tam zatrzymywać pociąg TLK Nida relacji Kielce - Warszawa - Kielce" - czytamy.

"Aby poprawić dostępność kolei na północnym Podkarpaciu przeniesiono postój pociągów z przystanku Pilchów na nowy przystanek Stalowa Wola Charzewice, który zapewnia dogodniejsze przesiadki z komunikacji miejskiej w Stalowej Woli" - podało PKP Intercity.

Według spółki, marcowa korekta dotyczy też mieszkańców Lublina. Wszystkie pociągi PKP Intercity wyjeżdżające stamtąd w kierunku zachodnim, począwszy od 15 marca będą zatrzymywać się dodatkowo na przystanku Lublin Zachód.

W komunikacie wskazano, że pociąg IC Moniuszko relacji Bydgoszcz - Warszawa - Bydgoszcz pojedzie trasą zmienioną przez Iławę. Zawieszone będzie kursowanie EIC Lech z Warszawy do Poznania. Wagony z tego pociągu będą kursować pomiędzy stolicą a Poznaniem dołączone do EIC Varsovia relacji Warszawa - Berlin. Liczba codziennych połączeń między Warszawą a Poznaniem zwiększy się o jedno.

Natomiast łączący Gdynię z Katowicami TLK Artus pojedzie trasą zmienioną na odcinku Poznań - Wrocław. Od 15 do 31 marca br. oraz od 1 maja do 13 czerwca 2020 r. będzie kursować przez Jarocin i Krotoszyn, a w kwietniu przez Jarocin, Ostrów Wielkopolski i Twardogórę, omijając Kościan, Leszno, Rawicz, Żmigród, Oborniki Śląskie.

Spółka poinformowała, że czas przejazdu na trasie z Poznania do Szczecina będzie dłuższy o ok. 30 min ze względu na rozpoczęcie kolejnego etapu prac modernizacyjnych. Od 16 maja br. EIC Chrobry relacji Warszawa - Szczecin - Warszawa oraz TLK Podlasiak relacji Suwałki - Szczecin - Suwałki pojadą przez stację Poznań Franowo - podano.

Zmiany dla Krakowa i południowej polski. Pociągi TLK Wybicki i TLK Pułaski, z Krakowa do Świnoujścia, będą kursować przez Kraków Płaszów, z pominięciem stacji Kraków Główny. Na linii do Zakopanego, na odcinku Chabówka - Zakopane - Chabówka, kontynuowana będzie obsługa podróżnych zastępczą komunikacją autobusową za kursujące na tym odcinku pociągi PKP Intercity. Pociąg IC Oscypek relacji Warszawa - Zakopane - Warszawa pojedzie trasą zmienioną przez Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską. Na pomijanym fragmencie PKP Intercity uruchomi zastępczą komunikację autobusową - podano w komunikacie.

Dodano, że 14 do 30 kwietnia 2020 roku oraz od 4 do 8 maja 2020 roku, pociągi TLK Szyndzielnia, TLK Halny i TLK Klimczok, na odcinku Żory - Czechowice-Dziedzice, pojadą trasą okrężną przez Chybie, pomijając postój w Pszczynie, do której pasażerowie będą mogli się dostać autobusem ZKA.

Spółka wskazała, że pierwsze efekty prac między Krakowem a Katowicami pozwoliły zwiększyć od grudnia 2019 roku liczbę połączeń między miastami z jednego do ośmiu. Skład TLK Wielkopolanin relacji Kraków - Poznań pojedzie trasą zmienioną przez Skawinę, Spytkowice i Dwory, omijając Jaworzno Szczakową, Trzebinię i Krzeszowice.

Przewoźnik zaznaczył ponadto, że zmiany dotyczą też węzła warszawskiego. Składy PKP Intercity jadące w kierunku Trójmiasta, Kołobrzegu i Olsztyna ze względu na prace inwestycyjne na węźle warszawskim pojadą do 10 min dłużej. Pociąg TLK Ustronie, łączący Kraków z Kołobrzegiem, pojedzie przez stację Warszawa Gdańska i Warszawa Zachodnia (peron 8).