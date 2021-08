PKP Intercity: od 16 do 22 września przewóz rowerów za złotówkę

Od 16 do 22 września br. przewóz rowerów w pociągach PKP Intercity za złotówkę - poinformowała we wtorek spółka. Dodała, że sprzedaż biletów objętych promocją rusza 17 sierpnia.

Jak poinformował przewoźnik, do skorzystania z oferty "Rower za złotówkę" uprawniony jest każdy, kto w dniach 16-22 września 2021 zamierza zabrać ze sobą rower i przewieźć go w pociągu PKP Intercity. Promocja obejmuje połączenia krajowe realizowane przez Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) lub Express InterCity Premium (EIP) (Pendolino - PAP).

Dodała, że podróżni mogą nabywać bilety w kasach oraz u konduktora w pociągu (za wyjątkiem połączeń EPI), jak również za pośrednictwem Serwisu e-IC. Będą one ważne jedynie na przewóz roweru w pociągu, na który zostaną wydane.

Jak zaznaczono, cena biletów na rower jest stała, niezależnie od długości zaplanowanej trasy.

Wskazano, że w ten sposób PKP Intercity, po raz kolejny włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Według przewoźnika, tegoroczna odsłona "Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju" zachęca do kontynuowania pro-środowiskowych zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w zakresie popularyzacji niskoemisyjnych środków transportu.

Przypomniano, że pociągi PKP Intercity docierają już do ponad 400 miast i miejscowości, a liczba składów dostosowanych do przewożenia rowerów stale rośnie wraz z postępującą realizacją inwestycji taborowych. Jak wskazano, w połączeniu z sukcesywnie zwiększającą się liczbą stojaków rowerowych przy stacjach, przystankach i dworcach daje to możliwość coraz swobodniejszego łączenia podróży rowerem i pociągiem po Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl