Od 6 listopada zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Ostatnie zmiany w rocznym rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity, związane z modernizacją, będą wprowadzone w niedzielę 6 listopada - podał przewoźnik.

Zmiany będą obowiązywać do 10 grudnia br.; część z nich dotyczy kursowania pociągów przez Warszawę.

Część prac na Centralnej Magistrali Kolejowej została już zakończona, podobnie jak remonty na linii nr 8, dzięki czemu o około pół godziny poprawią się czasy przejazdu pociągów kategorii Express InterCity Premium.

Jak wskazała spółka, w czasie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2021/2022, który wszedł w życie w grudniu ubiegłego roku, zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, które mają dostosować kursowanie pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Ostatnia, piąta z nich zmieni rozkład niektórych pociągów od niedzieli 6 listopada br. Zmiany będą obowiązywać do soboty 10 grudnia br.

Część zmian dotyczy kursowania pociągów przez Warszawę. "Trwające prace inwestycyjne na Warszawskim Węźle Kolejowym wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do, z i przez Warszawę. Wprowadzone zostaną zmiany w systemie sterowania ruchem kolejowym. Ze względu na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ruchu pociągów wydłużony zostanie czas jazdy składów jadących z kierunku zachodniego, co tym samym ograniczy przepustowość linii" - przekazał przewoźnik.

Od 25 października na stacji Warszawa Zachodnia dla pociągów PKP Intercity dostępny jest tylko jeden peron. W związku z tym od 6 listopada wiele pociągów będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska.

Zmiany na Centralnej Magistrali Kolejowej. Są prowadzone prace, które wymusiły ruch jednotorowy na części trasy

Korekta rozkładu jazy obejmie też odcinki Centralnej Magistrali Kolejowej (linia nr 4). W okresie 6 listopada - 10 grudnia ruch jednotorowy będzie obowiązywać na odcinku Psary - Góra Włodowska. Prowadzone prace i ruch jednotorowy na części trasy będą skutkować odcinkowymi ograniczeniami prędkości, co wydłuży czas jazdy pociągów w kierunku Katowic - podało PKP Intercity.

Część prac na Centralnej Magistrali Kolejowej została już zakończona, podobnie jak remonty na linii nr 8, dzięki czemu o około pół godziny poprawią się czasy przejazdu pociągów kategorii Express InterCity Premium pomiędzy Warszawą a Krakowem. Najszybsze połączenie na tej trasie zapewni przejazd w ciągu 2 godzin i 33 minut. Również na trasie Warszawa - Wrocław pociągi będą jeździć kilkanaście minut krócej niż teraz, najszybszy w czasie 3 godziny i 57 minut - podkreśliła spółka.

Od 6 listopada do 10 grudnia nieczynna będzie linia kolejowa nr 38 na odcinku Ełk - Prostki. Od 27 listopada ruch zostanie wstrzymany także na odcinku Drygały - Ełk (linia kolejowa nr 219). W związku z tym od 6 listopada do 10 grudnia kursować będą autobusy komunikacji zastępczej. Na odcinku Ełk - Grajewo zastąpią one parę pociągów IC Słowacki relacji Wrocław - Ełk - Wrocław.

Na odcinku Grajewo - Olsztyn Główny komunikacja autobusowa zastąpi pociągi: TLK Biebrza relacji Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia i IC Rybak relacji Białystok - Szczecin Główny - Białystok.

Prace remontowe prowadzone na linii kolejowej nr 96 spowodowały wstrzymanie ruchu na jednotorowej linii łączącej Tarnów i Stróże

Pociągi jeżdżące na co dzień w Bieszczady na tym odcinku jeżdżą trasą alternatywną przez Rzeszów i Dębicę. Od 6 do 30 listopada dojazd na trasie Tarnów - Jasło - Tarnów zapewnią autobusy komunikacji zastępczej, które będą kursować w zamian za pociągi TLK Wetlina i TLK Bieszczady.

W drugiej połowie listopada okresowo nieczynne będą stacje w Sierakówku i Strzelcach Kujawskich. Ze względu na związaną z tym przymusową przerwę w ruchu pomiędzy 18 a 21 listopada oraz pomiędzy 25 a 28 listopada, autobusy zastąpią pociągi TLK Flisak relacji Katowice - Gdynia - Katowice oraz TLK Chemik relacji Katowice - Płock - Katowice na odcinku Płock - Kutno.

W związku z budową nowego przystanku Szczebrzeszyn na odcinku Klemensów - Szczebrzeszyn obowiązywać będzie przerwa w ruchu od 28 listopada do 10 grudnia. W tym czasie, w zastępstwie pary pociągów IC Hetman, na odcinku Stalowa Wola Rozwadów - Hrubieszów Miasto do dyspozycji pasażerów również będą autobusy komunikacji zastępczej.

Dokładne informacje pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto, usługę świadczy PKP Intercity). Ponadto, 6 i 7 listopada br. na dworcach w największych miastach - w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu - będą obecni informatorzy mobilni.

