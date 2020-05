PKP Intercity od niedzieli przywraca część połączeń kolejowych

PKP Intercity od niedzieli, 3 maja br. zacznie przywracać część z zawieszonych z powodu epidemii połączeń kolejowych - poinformowała w piątek spółka. Jak dodano, chodzi o kilkanaście składów, m.in. do Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Łodzi, Szczecina czy Kołobrzegu.

PKP Intercity przywraca także od 6 maja br. usługę przewozu przesyłek konduktorskich w swoich pociągach - podano.

"Od niedzieli 3 maja br. na tory zaczyna wracać część pociągów PKP Intercity, zawieszonych do tej pory z powodu epidemii koronawirusa. Przewoźnik przywraca kilkanaście składów, między innymi do Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Łodzi, Szczecina czy Kołobrzegu" - poinformowała spółka w komunikacie.

Jednocześnie - jak wskazał przewoźnik - w trosce o bezpieczeństwo podróżnych umożliwia obecnie zakup biletów tylko na 50 proc. miejsc siedzących w pociągu w celu zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi.

"Przewoźnik umożliwia rezerwację tylko dla 50 proc. miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce" - czytamy.

Jak wyjaśniono, w jednej transakcji można zarezerwować miejsca w obrębie jednego przedziału. Ma to gwarantować, że co drugie miejsce pozostanie wolne. Maksymalna liczba miejsc możliwa do zarezerwowania w jednej transakcji i w jednym przedziale zostaje ograniczona do czterech miejsc w wagonach z przedziałami ośmioosobowymi i do trzech w wagonach z przedziałami sześcioosobowymi. "Przydzielanie co drugiego miejsca obowiązuje także w pociągach z przestrzenią bezprzedziałową" - podkreślono.

Jednocześnie we wszystkich pociągach będą obowiązywały tylko bilety z gwarancją miejsca do siedzenia. W wagonach 2. klasy pociągów na trasie Łódź - Warszawa - Łódź bilety jednorazowe będą wystawiane ze wskazaniem miejsca do siedzenia.

W komunikacie przypomniano, że liczba pociągów PKP Intercity jest dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na podróżowanie.

Zaznaczono, że "w odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia w obowiązującym rozkładzie jazdy, obecnie odwołanych jest około 60 proc. pociągów, a 8 proc. kursuje w relacjach skróconych". "Ten stan rzeczy zacznie się zmieniać już od najbliższej niedzieli, gdy m.in. do kursowania powróci część z dotychczas zawieszonych połączeń" - dodano.

Jak poinformowano PKP Intercity analizując m.in. prognozowaną frekwencję na konkretnych trasach, podjęło decyzję o przywróceniu części zawieszonych bądź skróconych wcześniej połączeń.

Przewoźnik przekazał, że kolejne decyzje o przywracaniu zawieszonych lub skróconych połączeń będą zależne przede wszystkim od warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity. "Absolutnym priorytetem dla spółki pozostaje troska o pełne bezpieczeństwo i komfort podróży"- podkreślono.

Jak przekazała spółka, pociągi przywrócone w całej relacji będą dotyczyć następujących połączeń: IC Kormoran relacji Warszawa Zach.(odj. 17.36) - Olsztyn Gł. (przyj. 20.57) od 3 maja br.; IC Kormoran relacji Olsztyn Gł. (odj. 7.10) - Warszawa Zach.(przyj. 10.29) od 4 maja br.; TLK Korczak relacji Łódź Fabryczna (odj. 4.43) - Warszawa Wsch. (przyj. 6.31) od 4 maja br. (-pociąg będzie teraz kursować codziennie i będzie zestawiony z elektrycznego zespołu trakcyjnego); IC Prząśniczka relacji Warszawa Wsch. (odj. 11.04) - Łódź Fabryczna (przyj. 12.36) od 4 maja br.; IC Słonimski relacji Warszawa Wsch. (odj. 17.24) - Łódź Fabryczna (przyj. 19.11) od 4 maja br.; IC Słonimski relacji Łódź Fabryczna (odj. 15.24) - Warszawa Wsch. (przyj. 16.56) od 4 maja br.; TLK Słowiniec relacji Warszawa Zach. (odj. 8.27) - Gdynia Gł. (przyj. 12.45) od 4 maja br.; TLK Słowiniec relacji Gdynia Gł. (odj. 16.53) - Warszawa Zach. (przyj. 21.19) od 4 maja br.;IC Żuławy relacji Olsztyn Gł. (odj. 8.27) - Szczecin Gł. (przyj. 12.45) od 4 maja br.; IC Żuławy relacji Szczecin Gł. (odj. 16.53) - Olsztyn Gł. (przyj. 21.19) od 3 maja br.

Pociągi częściowo odwołane przywrócone w całej relacji: IC Mamry relacji Białystok (odj. 8.56) - Wrocław Gł. (przyj. 21.03) od 3 maja br.; IC Mamry relacji Wrocław Gł. (odj. 8.00) - Białystok (przyj. 19.16) od 3 maja br.

Jeśli chodzi o pociągi przywrócone na odcinku trasy, dotyczyć to będzie: IC Batory relacji (Brześć Centralny) Terespol - Chałupki (Budapeszt Nyugati) od 4 maja br. w skróconej relacji na odcinku Warszawa Wsch. (odj. 8.44) - Chałupki (przyj. 13.13); IC Batory relacji (Budapeszt Nyugati) Chałupki - Terespol (Brześć Centralny) od 4 maja br. w skróconej relacji na odcinku Chałupki (odj. 14.47) - Warszawa Wsch. (przyj. 19.21), a w dniu 3 maja br. w skróconej relacji Katowice - Warszawa Wsch.; IC Parsęta relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg od 9 maja br. w skróconej relacji na odcinku Warszawa Zach. (odj. 8.32) - Kołobrzeg (przyj. 16.55); IC Parsęta relacji Kołobrzeg - Łódź Fabryczna od 10 maja br. w skróconej relacji na odcinku Kołobrzeg (odj. 12.55) - Warszawa Zach. (przyj. 21.30), a w dniu 3 maja br. w skróconej relacji Gdynia Gł. - Warszawa Zach.