PKP Intercity: od środy 27 maja na tory wraca kolejnych 40 składów PKP Intercity

Od środy 27 maja br. rozpoczyna kursowanie kolejnych 40 składów PKP Intercity zawieszonych z powodu epidemii, łącznie wróciło ich już ok 100 - poinformował we wtorek przewoźnik. Powracające na tory pociągi ułatwią podróżowanie m.in. do Wrocławia, Krakowa, Gdyni, Katowic, Warszawy i Białegostoku.

PKP Intercity zdecydowało o przywróceniu kursowania kolejnych blisko 40 połączeń, które w ostatnim czasie pozostawały zawieszone bądź skrócone w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Łącznie od 3 maja br. wróciło na tory blisko 100 pociągów PKP Intercity - podała w komunikacie spółka.

Począwszy od środy, 27 maja br., pociągi będą sukcesywnie wracać na tory. Podobnie jak do tej pory, kolejne decyzje w sprawie przywracania pociągów będą uzależnione od aktualnie panujących warunków, zainteresowania usługami PKP Intercity oraz możliwości przemieszczania się - czytamy.

PKP Intercity poinformowała ponadto, że jest przygotowane na zapewnienie bezpiecznych przejazdów. "W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podróżnych przewoźnik umożliwia obecnie zakup biletów na 50 proc. miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce siedzące" - podała spółka.

Zapewniła jednocześnie, że stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach. "Dzięki temu, w sytuacji gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych, spółka ma czas na odpowiednią reakcję np. wzmocnienie pociągów dodatkowymi wagonami, co pozwala podróżnym zajmować miejsca z zachowaniem odstępu od współpasażerów" - czytamy.

W komunikacie pokreślono, że w ostatnich tygodniach PKP Intercity zwiększyło częstotliwość dezynfekowania i czyszczenia składów. "Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów przewoźnika, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety" - wskazano.

Ponadto przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności stosowania się do ogólnie obowiązujących zasad tj. zasłanianie ust i nos, zachowywanie bezpiecznej odległości, częste mycie rąk.

Spółka zaapelowała w również o pobieranie rezerwacji miejsc do biletów okresowych oraz kupowania biletów z wyprzedzeniem, co pozwala "zapewnić bezpieczną podróż jak największej liczbie osób zainteresowanych danym połączeniem". Jak wskazano, dzięki temu przewoźnik będzie mógł efektywnie dostosowywać ofertę do obecnego zapotrzebowania.