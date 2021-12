PKP Intercity podpisało z EBI umowę kredytową na zakup i modernizację taboru

PKP Intercity podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na zakup i modernizację taboru. Całość umowy opiewa na 4,5 mld zł. W piątek podpisano jej pierwszą transzę na 2 mld zł.

Podpisany kredyt na 2 mld zł jest pierwszą częścią szerszego zobowiązania kredytowego na kwotę 4,5 mld zł (prawie 1 mld euro) zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów EBI na rzecz PKP Intercity.

Projekt obejmuje zakup 108 lokomotyw elektrycznych, 300 wagonów pasażerskich, 38 wagonów piętrowych typu push-pull oraz modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych i 288 wagonów pasażerskich należących do PKP Intercity.

Podczas konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że umowa kredytowa oznacza potężne wsparcie na modernizację polskiej kolei; jest to też ogromny strumień pieniędzy, który popłynie do polskich firm zajmujących się taborem kolejowym.

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk zaznaczył, że 4,5 mld zł to największy w historii spółki zastrzyk z EBI. Zauważył, że poprzez zmianę jakości można zachęcić pasażerów do podróżowania koleją.

Członek zarządu spółki Artur Rezmer dodał, że jest to piąta umowa kredytowa pomiędzy PKP Intercity i EBI od 2006 r. "Umowa finansuje część naszej strategii inwestycyjnej. Pieniądze już są zagwarantowane. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie sześciu głównych zadań inwestycyjnych. Cały projekt jest o wartości 9 mld zł. EBI finansuje do 50 wartości inwestycji, stąd te 4,5 mld zł. Dziś podpisujemy umowę o wartości 2 mld zł" - poinformował Rezmer.

Dodał, że zabezpieczeniem kredytu będą w 80 proc. gwarancje skarbu państwa, a w 20 proc. komercyjne gwarancje bankowe.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska podkreśliła, że wcześniej Europejski Bank Inwestycyjny finansował przygotowanie infrastruktury, teraz komfortowe, nowe wagony. "W ostatnich co najmniej 10 latach, EBI sfinansowało 19 projektów. Nasza kontrybucja to było ok. 4 mld euro, a dzięki temu zostało zmobilizowane ok. 11 mld euro na rozwój infrastruktury kolejowej" - powiedziała Czerwińska.

Jak podało PKP Intercity, dzięki finansowaniu EBI do 2028 r. ponad 30 proc. całego taboru spółki zostanie zmodernizowane. Planowane inwestycje mogą spowodować dodatkowy wzrost liczby pasażerów o ok. 25 mln w 2028 roku - ocenił przewoźnik.

Poprzednia pożyczka została przyznana spółce przez EBI w 2019 roku.

