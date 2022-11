PKP Intercity: ponad 50 mln pasażerów w 2022 r. - to rekordowe wyniki wobec 2019 r.

PKP Intercity od początku roku przewiozło ponad 50 mln pasażerów; to rekordowe wyniki w najlepszym do teraz 2019 r., kiedy to w tym samym okresie pociągami przewoźnika podróżowało blisko 49 mln osób - poinformował kolejowy przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

Jak przekazało PKP Intercity, na półtora miesiąca przed końcem tego roku pobity został rekord ustanowiony w najlepszym do teraz 2019 r., wówczas pociągami przewoźnika podróżowało blisko 49 mln podróżnych. W tym roku jest już ponad 50 mln pasażerów.

Z danych przewoźnika wynika, że październik był kolejnym miesiącem, w którym przejazdy z PKP Intercity cieszyły się zainteresowaniem - pociągami podróżowało 5,2 mln osób. To więcej niż we wrześniu, kiedy to ponad 4,8 mln osób wybrało transport z PKP Intercity.

"Od początku roku do końca października pociągami PKP Intercity podróżowało 48,8 mln pasażerów. To blisko 19,9 mln osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 68 proc.), jak również 7,9 mln więcej (19 proc. wzrostu) niż po pierwszych 10 miesiącach rekordowego do tej pory 2019 roku" - przekazał przewoźnik.

Z informacji PKP Intercity wynika, że w trakcie długiego weekendu, czyli od czwartku 10 listopada do niedzieli 13 listopada pociągami przewoźnika podróżowało blisko 790 tys. osób, czyli niemal 200 tys. pasażerów dziennie.

W trakcie długiego weekendu, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, PKP Intercity przewiozło pięćdziesięciomilionowego pasażera w tym roku. "Tym samym PKP Intercity już w listopadzie osiągnęło najlepszy w swojej ponad dwudziestoletniej historii wynik liczby przewiezionych podróżnych w trakcie roku" - wskazał przewoźnik.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację m.in. pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

