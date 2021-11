PKP Intercity: ponad pół miliarda złotych ze środków unijnych na inwestycje

Do końca 2021 roku spółka pozyska ponad pół miliarda złotych z przyznanego w 2018 roku dofinansowania unijnego na unowocześnianie floty pociągów i infrastruktury - poinformowało we wtorek PKP Intercity.

Napisano, że PKP Intercity realizuje obecnie dwa strategiczne projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A." oraz "Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A." Ich łączna wartość to ponad 2,5 mld zł brutto, są one współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przypomniano, że na mocy podpisanych w 2018 roku umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, odpowiadającym za proces udzielania i rozliczania dotacji unijnych w sektorze transportu, maksymalna kwota przyznanego PKP Intercity dofinansowania dla obydwu projektów wyniosła 653,73 mln zł. "Do końca roku 2021 r. na koncie Spółki znajdą się 522 mln zł, co stanowi 80 proc. przyznanego dofinansowania UE łącznie dla obu projektów" - napisano.

Wskazano, że do końca 2021 roku PKP Intercity zakończy wszystkie zadania taborowe obejmujące modernizację wagonów. To oznacza, że flota przewoźnika zostanie wzmocniona o 335 zmodernizowanych wagonów; 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej (zmodernizowanych przez PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki), 125 wagonów typu 111A-20, które także unowocześniło Konsorcjum, jak również 90 wagonów drugiej klasy zmodernizowanych przez poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski.

Napisano, że w najbliższych tygodniach zakończą się odbiory 60 wielofunkcyjnych wagonów COMBO. "Dofinansowanie przyczynia się także do wzmocnienia parku taborowego PKP Intercity o 53 lokomotywy" - czytamy. Przypomniano, że w ubiegłym roku środki unijne współfinansowały zakup 20 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju. Dodatkowo w trakcie realizacji są umowy na modernizację łącznie 33 lokomotyw - 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h oraz 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 na lokomotywy przystosowane również do prowadzenia pociągów pasażerskich.

Dodano, że ramach projektów dofinansowanych z UE, PKP Intercity inwestuje także w infrastrukturę m.in. w stacje postojowe na terenie całej Polski. Wskazano, że przebudowane zostały już bocznice w Olsztynie i Kołobrzegu, obecnie trwa kompleksowa modernizacja stacji Szczecin Zaleskie Łęgi, a na bocznicy w Krakowie rozpoczęła się modernizacja sieci sprężonego powietrza oraz modernizacja instalacji wodnej. Trwają również prace modernizacyjne przy kanałach rewizyjnych w lokomotywowni we Wrocławiu, gdzie budowana jest także automatyczna myjnia taboru. Podobna myjnia powstanie także na stacji Kraków Główny Zachód.

"Realizujemy obecnie ogromny program inwestycyjny, który oznacza duży skok jakościowy dla pasażerów i konsekwentny rozwój spółki. Istotny udział w tym mają pozyskiwane przez nas środki z funduszy europejskich, które wykorzystujemy bardzo efektywnie. Z myślą o dalszych inwestycjach na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania kolejnych środków z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), a także Krajowego Planu Odbudowy" - mówi, cytowany w komunikacie, przedstawiciel zarządu PKP Intrecity Tomasz Gontarz.

Napisano, że w ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. "W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zdecydowanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży" - zapewniono.

