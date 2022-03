PKP Intercity przewiozło bezpłatnie ponad 1 mln obywateli Ukrainy

PKP Intercity do środy do południa wydało ponad 1 mln 50 tys. bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy - poinformował w środę na konferencji prasowej członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

"Do godziny 12:00 wydaliśmy 1 mln 50 tys. bezpłatnych miejscówek, bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy" - powiedział Gontarz.

"To pokazuje skalę, w której my jako PKP Intercity odpowiadamy na to zapotrzebowanie i świadczymy za darmo usługę transportową" - dodał.

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC.

Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Członek zarządu PKP Intercity poinformował też, że od początku kryzysu uchodźczego, czyli od końca lutego do środy przewoźnik wzmocnił 1500 pociągów rozkładowych liczbą 5000 wagonów.

"De facto funkcjonują teraz w takim reżimie i przy takich potokach podróżnych, jakie są nam znane w okresie wakacyjnym, czyli szczytu przewozowego" - stwierdził Gontarz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl