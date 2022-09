PKP Intercity spodziewa się ponad 50 mln pasażerów na koniec roku

PKP Intercity przewiduje, że 2022 rok spółka zakończy z ponad 50 mln przewiezionych pasażerów, co będzie oznaczać pobicie wyniku z rekordowego do tej pory 2019 r. - poinformował kolejowy przewoźnik w środę.

"Ostatnie tygodnie pokazują, że koniec wakacji nie był równoznaczny ze znacznym spadkiem frekwencji w pociągach, ta cały czas utrzymuje się na dużo wyższym poziomie niż rok temu. 2022 rok zapowiada się zatem jako rekordowy - przekroczona może zostać granica 50 mln pasażerów" - powiedział cytowany w środowej informacji prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Spółka poinformowała, że od początku roku do końca sierpnia pociągami PKP Intercity podróżowało ponad 38,6 mln osób. To więcej niż przez cały ubiegły rok, kiedy to z usług przewoźnika skorzystało niecałe 35,7 mln pasażerów.

