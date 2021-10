PKP Intercity sprzedaje do Austrii bilety Super Promo przez internet

PKP Intercity udostępniło sprzedaż biletów Super Promo International do Austrii w systemie internetowej sprzedaży e-IC na wszystkie połączenia realizowane w tym kierunku - poinformował w poniedziałkowym komunikacie przewoźnik.

Jak wyjaśnia PKP Intercity, do tej pory było to możliwe wyłącznie w przypadku pociągu IC Chopin prowadzącego grupę wagonów m.in. do Wiednia.

"W ramach pilotażu dostępne w sprzedaży będą na razie wyłącznie bilety promocyjne z wspomnianej limitowanej oferty Super Promo International. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone w czerwcu bieżącego roku kiedy PKP Intercity umożliwiło zakup biletów w tej samej ofercie do i z Czech" - czytamy w komunikacie.

Przewoźnik poinformował też, że w późniejszych etapach pilotaż będzie rozszerzany o bilety promocyjne na połączenia do kolejnych krajów, a następnie bilety według standardowych taryf.

"To kolejne rozwiązanie wprowadzane z myślą o pasażerach, które ma ułatwić planowanie wyjazdów, również tych zagranicznych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wprowadzamy kolejny kierunek międzynarodowy do sprzedaży w systemie e-IC. Już teraz podróżni mogą kupić bilety promocyjne do Austrii, Czech i Niemiec. Chcemy też, by kolejne na tej liście pojawiły się Węgry i Słowacja" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Sprzedaż biletów rusza na 60 dni przed odjazdem pociągu, a ich zakup, w zależności od wybranego pociągu, będzie możliwy do 3 dni przed wyjazdem - lub do wyczerpania puli promocyjnej. Promocyjnych biletów nie można zwracać ani wymieniać.

Oferta Super Promo International podzielona jest na 5 progów cenowych - gdy wyczerpie się jedna pula biletów, automatycznie rozpoczyna się sprzedaż z kolejnej. Najniższe progi dają możliwość zakupu biletów z Krakowa lub Katowic już od zaledwie 9,90 euro (do Wiednia),z Gdyni od 29,90 euro (do Wiednia), a z Warszawy do stolicy Austrii od 19,90 euro.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor.

