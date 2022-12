PKP Intercity sprzedało ponad milion biletów przez platformy sprzedażowe Koleo, mPay i e-podróżnik.pl - poinformował kolejowy przewoźnik w środę. Spółka dodała, że obecnie przez kanały zdalne bilety PKP Intercity kupuje już 70 proc pasażerów.

"Przekroczona została bariera pierwszego miliona biletów sprzedanych przez agencyjne kanały sprzedaży. Realizując strategię inwestycyjną +PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji+, narodowy przewoźnik wprowadził ujednolicone warunki handlowe. Podjęto współpracę z partnerami zewnętrznymi, którzy na swoich platformach sprzedażowych oferują również bilety narodowego przewoźnika" - przekazało PKP Intercity.

Spółka przypomniała, że we wrześniu 2021 roku wprowadzono nowy model sprzedaży agencyjnej, który wyróżnia się ujednoliconymi warunkami handlowymi dla wszystkich partnerów. Znacznie upraszcza to kwestie formalne związane z rozpoczęciem współpracy - podkreślono. Od tego czasu do współpracy z PKP Intercity przystąpiły trzy spółki. Od 31 maja 2022 r. bilety przewoźnika można kupić przez aplikację mPay, a od 2 czerwca - w serwisie e-podróżnik.pl. Pod koniec października 2022 r. do tego grona dołączył kolejny partner - Koleo, które oferuje możliwość zakupu biletów w aplikacji oraz na stronie internetowej.

"Naszym celem jest stworzenie intuicyjnej, szybkiej i prostej możliwości zakupu biletów, czyli takiej jaką lubią i jakiej oczekują podróżni. Chcemy umożliwić zakup biletów PKP Intercity w wielu różnych kanałach, tak by każdy mógł wybrać preferowany przez siebie sposób. Cieszymy się, że pasażerowie chętnie korzystają z udostępnionych wspólnymi siłami możliwości. Wyniki sprzedaży dowodzą, że podjęliśmy właściwą decyzję pół roku temu o umożliwieniu dystrybucji biletów przez platformy partnerów zewnętrznych" - przekazał cytowany w informacji członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Jak podano, obecnie przez kanały zdalne, przede wszystkim internet lub aplikację mobilną, bilety PKP Intercity kupuje już 70 proc pasażerów. Jednocześnie Polacy coraz rzadziej kupują bilety w kasach i przez terminale mobilne. W pierwszym półroczu przedpandemicznego 2019 r. ich udział w sprzedaży wyniósł 46,2 proc., a w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. już tylko 32,4 proc.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

