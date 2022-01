PKP Intercity stara się o dofinansowanie urządzeń pokładowych dla ponad 100 lokomotyw

PKP Intercity złożyło wniosek o dofinansowanie wyposażenia ponad 100 lokomotyw w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Spółka chce pozyskać 4,24 mln euro, czyli ok. 19,5 mln zł)- poinformował w czwartek kolejowy przewoźnik.

W pierwszym etapie złożony przez PKP Intercity wniosek w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" 2021-2027 (CEF 2) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wniosek oczekuje na ocenę Komisji Europejskiej. Decyzja Komisji dot. wyboru projektów do dofinansowania przewidziana jest na czerwiec tego roku.

Instrument "Łącząc Europę" (CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027 został ustanowiony w lipcu 2021 r. Główne cele CEF to budowa, rozwój, modernizacja i ukończenie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych. Budżet przeznaczony na transport to 25,8 mld euro, z czego 12,83 mld euro to pula ogólna dostępna dla wszystkich państw UE.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym umożliwia szybsze oraz bezpieczne podróże, a także poruszanie się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami na polskiej kolei, kluczową cechą jest sygnalizacja kabinowa, która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej na pulpicie w pojeździe kolejowym, a nie jak dotąd - tylko na semaforach wzdłuż linii kolejowej.

