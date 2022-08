PKP Intercity: w długi weekend sierpniowy więcej pociągów

W długi weekend sierpniowy PKP Intercity uruchomi dodatkowe pociągi i wydłuży relacje wybranych składów na najpopularniejszych wakacyjnych trasach - poinformował przewoźnik. PKP Intercity ma zaplanowane wydłużenie blisko 100 składów.

Jak poinformował przewoźnik, najwięcej dodatkowych pociągów i składów o wydłużonych relacjach zostanie uruchomionych w poniedziałek 15 sierpnia.

"Powrót z długiego weekendu w Trójmieście zapewni dodatkowy pociąg EIP oraz EIC, wyruszające w poniedziałek 15 sierpnia z Gdyni Głównej do Warszawy w godzinach wieczornych. Wrocławianie, którzy zdecydują się spędzić długi weekend w Trójmieście, będą mogli skorzystać podczas powrotu z dodatkowego pociągu TLK Lednica BIS, który wyruszy do Wrocławia w poniedziałek po południu" - podano.

Dodano, że warszawiacy spędzający ten czas na Warmii będą mogli skorzystać z dodatkowego pociągu IC Mazury BIS, wyruszającego z Olsztyna po godzinie 19. Mieszkańcom Olsztyna i okolic, którzy będą odpoczywać na Mazowszu, późny powrót zapewni dodatkowy pociąg IC Mazury BIS, wyjeżdżający ze stolicy po godzinie 23.

W poniedziałek pasażerowie podróżujący na trasie Warszawa - Terespol - Warszawa będą mogli skorzystać z dodatkowej pary pociągów. TLK Skaryna BIS wyruszy z Warszawy do Terespola po godzinie 12, a TLK Skaryna BIS ruszy w drogę powrotną chwilę przed godziną 17.

PKP Intercity poinformowało, że podróżni powracający w poniedziałkowy wieczór z Krakowa do stolicy będą mogli skorzystać z dodatkowego pociągu EIP. Ekonomiczną opcją na tej trasie będzie pociąg TLK Malinowski BIS, wyjeżdżający z Krakowa po godzinie 18. Mieszkańców Wrocławia i okolic wracających z Krakowa, oprócz rozkładowych pociągów, zabierze TLK Wyspiański BIS, wyruszający chwilę przed 18. Pociągi pojadą przez Częstochowę, dzięki czemu będą mogły obsłużyć wzmożony ruch pielgrzymów.

Dodało, że w wydłużonej relacji pojadą dwa pociągi, zapewniające dojazdy i powroty znad Morza Bałtyckiego, w tym TLK Lubomirski - na co dzień kursujący pomiędzy Krakowem i Gdynią, 14 sierpnia zawiezie podróżnych aż do Kołobrzegu, a 15 sierpnia umożliwi powrót w tej samej, wydłużonej relacji, orazTLK Zosia - kursujący pomiędzy Łodzią i Warszawą, 15 sierpnia rano zapewni podróżnym dojazd do Trójmiasta, w drogę powrotną wyruszy z Gdyni tuż po 12.

Według przewoźnika, oprócz dodatkowych pociągów i wydłużonych relacji, przewoźnik będzie wzmacniać pociągi. Wcześniejsza informacja na temat większego zainteresowania danymi połączeniami pozwala na lepsze dostosowanie składów do zwiększającej się frekwencji, dlatego przewoźnik zachęca do wcześniejszego zakupu biletu. "W tej chwili zaplanowane jest wzmocnienie 96 pociągów 126 wagonami. Ponadto na stacjach postojowych zabezpieczane są rezerwy taborowe, a PKP Intercity monitoruje i analizuje sprzedaż biletów. W miarę potrzeb i możliwości kolejne pociągi będą wzmacniane dodatkowymi wagonami" - podano.

