PKP Intercity w te wakacje planuje uruchamiać więcej pociągów niż przed pandemią

W okresie wakacyjnym każdego dnia na tory będzie wyjeżdżać średnio 436 pociągów PKP Intercity, o 11 więcej niż w ostatnim roku przed pandemią - poinformował w środowym komunikacie kolejowy przewoźnik.

Latem 2019 roku PKP Intercity uruchamiało każdego dnia średnio 425 pociągów, a w siatce połączeń przewoźnika było 389 ośrodków. Tego lata pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się w 414 miastach i miejscowościach.

Jak informuje PKP Intercity, pasażerowie będą mieli do dyspozycji dodatkowe połączenia sezonowe do najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Polsce.

Wraz z początkiem szkolnych wakacji na tory wyjadą codzienne dodatkowe pociągi sezonowe ułatwiające dojazd nad morze z różnych rejonów Polski. PKP Intercity uruchomi także kilka nowych połączeń w wakacyjne weekendy.

Pociągami PKP Intercity będzie można podróżować m.in. na Hel. Sezonowe połączenie ekspresowe EIC Jantar zapewni dojazd z Warszawy. Z Przemyśla - przez m.in. Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Trójmiasto - będzie jeździć skład Artus, któremu podniesiona zostanie kategoria z TLK na IC.

Ponadto dodatkowe połączenie do Świnoujścia zyskają mieszkańcy Warszawy, jak również województw łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego, a to dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Gałczyński, kursującego na co dzień między stolicą a Szczecinem.

Od 25 czerwca br. na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Warszawę z zimową stolicą Polski połączą pociągi EIC Tatry oraz IC Karłowicz, jak również kursujące w relacji Gdynia - Zakopane - Gdynia TLK Karpaty i TLK Małopolska.

Rozkład jazdy, który będzie obowiązywać przez cały okres wakacji wejdzie w życie w niedzielę 12 czerwca i będzie obowiązywać do 3 września.

