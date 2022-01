PKP Intercity zwiększa wartość programu inwestycyjnego do 27 mld zł

Wartość programu inwestycyjnego PKP Intercity została zwiększona do 27 mld zł z 19 mld zł przewidzianych w dotychczasowej strategii - poinformował podczas środowej konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

"Możemy śmiało powiedzieć z całą pewnością, dziś PKP Intercity włącza +turbo+ w swoim programie inwestycyjnym, bo do 27 mld zł zostają zwiększone nakłady na inwestycje" - powiedział Małecki w środę, przedstawiając aktualizację strategii PKP Intercity do roku 2030.

Dotychczasowa strategia PKP Intercity - "Kolej Dużych Inwestycji" zakładała, że przewoźnik zainwestuje do 2030 roku 19 mld zł w nowoczesny tabor obejmujący wagony, lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull.

Wiceminister aktywów państwowych zapowiedział, że do roku 2030 standardem na polskich torach będzie podróż z prędkością co najmniej 200 km/h, a najniższą prędkością przewozową będzie 160 km/h. Spółka PKP Intercity ma też do tego czasu kupić 1000 nowych wagonów.

Przedstawiając szczegóły strategii, prezes PKP Intercity Marek Chraniuk powiedział, że na nowoczesny tabor zostanie przeznaczone 24,5 mld zł, a 2,6 mld zł na przyjazne środowisku stacje postojowe.

