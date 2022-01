PKP Intercity zwiększa wartość programu inwestycyjnego do 27 mld zł (aktualizacja)

Wartość programu inwestycyjnego PKP Intercity została zwiększona do 27 mld zł z 19 mld zł przewidzianych w dotychczasowej strategii - poinformował podczas środowej konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

"Możemy śmiało powiedzieć, z całą pewnością - dziś PKP Intercity włącza +turbo+ w swoim programie inwestycyjnym, bo do 27 mld zł zostają zwiększone nakłady na inwestycje" - powiedział Małecki przedstawiając aktualizację strategii PKP Intercity do roku 2030.

Dotychczasowa strategia PKP Intercity - "Kolej Dużych Inwestycji" zakładała, że przewoźnik zainwestuje do 2030 roku 19 mld zł w nowoczesny tabor obejmujący wagony, lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull.

"Jestem przekonany, że tak jak inne tego typu konferencje są z uwagą odbierane nie tylko przez podróżnych, którzy bardzo interesują się koleją, ale przede wszystkim przez wielu polskich przedsiębiorców w wielu polskich firmach, które dzięki zamówieniom, dzięki zleceniom od naszego narodowego przewoźnika mogą podnosić jakość swojej oferty, mogą dostarczać polskiej kolei najwyższej jakości produkty, ale mogą też dawać pewną, pracę, stabilne, bezpieczne miejsca pracy" - powiedział Małecki.

Dodał, że inwestycje kolejowe w czasie pandemii są kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Wiceminister aktywów państwowych zapowiedział też, że dzięki wdrożeniu aktualizacji strategii, pociągi PKP Intercity do roku 2030 będą na wielu trasach podróżowały z prędkością 250 km/h, standardem na polskich torach będzie podróż z prędkością co najmniej 200 km/h, a najniższą prędkością przewozową będzie 160 km/h.

Przedstawiając szczegóły strategii, prezes PKP Intercity Marek Chraniuk powiedział, że na nowoczesny tabor zostanie przeznaczone 24,5 mld zł, a 2,6 mld zł na przyjazne środowisku stacje postojowe.

Dodał, że do 2030 roku PKP Intercity zamierza kupić 926 nowych wagonów i zmodernizować 1,5 tys.; kupić 162 lokomotywy i zmodernizować 87 oraz kupić 38 nowych lokomotyw do składów typu push-pull. Spółka planuje też kupić 35 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i zmodernizować 54. Plany zakładają też zakup 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych i 16 lokomotyw hybrydowych elektryczno-spalinowych.

"Planujemy też inwestycje w nowoczesne stacje postojowe jak również w zaplecze techniczne. Już obecnie podpisujemy umowy z wykonawcami, ale chcemy szerzej, chcemy wybudować nowoczesne myjnie, (...) które będą korzystały z nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska" - stwierdził Chraniuk.

Prezes poinformował też, że do 2030 PKP Intercity chce przewozić rocznie prawie 90 mln pasażerów, czyli podwoić obecną ich liczbę.

"Wierzę w to, że nam się uda, o czym świadczy ostatnie nasze sześć lat, kiedy to udało nam się zwiększyć liczbę rocznie przewożonych pasażerów z 30 mln do prawie 50 mln pasażerów" - podkreślił.

Obecny na konferencji Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity, poinformował, że spółka jest przygotowana na pozyskanie finansowania zwiększonego planu inwestycyjnego. Wyjaśnił, że program inwestycyjny będzie finansowany z środków własnych, kredytów udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, funduszy europejskich, Krajowego Planu odbudowy, emisji obligacji czy kredytów komercyjnych.

PKP Intercity planuje też wprowadzić jasny podział na kategorie. W kategorii wysokiej pociągi będą podróżowały z prędkością do 250 km/h, połączą największe miasta i będą zapewniać najkrótsze czasy przejazdu. W kategorii średniej prędkości będą pokonywały trasy z prędkością do 200 km/h, połączą miasta i aglomeracje. Z kolei składy jeżdżące w kategorii ekonomicznej będą podróżowały z prędkością do 200 km/h, a na ich trasach znajdą się też przystanki zlokalizowane w mniejszych miejscowościach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl