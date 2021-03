PKP LHS operatorem połączeń transazjatyckich

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała umowę z China Railway International Multimodal Transport (CRIMT) na organizację międzynarodowego transportu multimodalnego w relacji Chiny – Europa – Chiny - poinformowała we wtorkowym komunikacie spółka.

Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb, podpisanie umowy z CRIMT i pełna organizacja transportu z Chin do Polski to naturalny etap rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami.

"Dzięki zdobytemu w ubiegłym roku doświadczeniu, zbudowanemu zaufaniu i ciężkiej pracy możemy teraz samodzielnie organizować przewozy i zapewnić naszym importerom i eksporterom jeszcze lepszą obsługę" - wskazał.

Spółka podała, że od stacji Dostyk na granicy chińsko-kazachskiej PKP LHS zapewnia pełną obsługę spedycyjną, celną i terminalową. Obejmuje to między innymi przejazd pociągu przez terytorium Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Polski, zabezpieczenie platform szerokotorowych, przeładunek kontenerów w Dostyku oraz Sławkowie. Pierwszy pociąg zorganizowany w nowej formule dotarł do Sławkowa w 14 dni.

Jak czytamy w komunikacie, w ubiegłym roku PKP LHS zrealizowała przewóz 40 pociągów nadanych z Chin do Sławkowa, przewożąc łącznie 3 060 TEU. Poza regularnym połączeniem z Xi'an, w grudniu 2020 r. uruchomiona została kolejna trasa z Chongqing. Brak konieczności przeładunku na granicy oraz dedykowana do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiają osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: ok. 12 dni z chińskich miast do Euroterminala Sławków.

Od początku 2021 r. przewozy szerokotorową trasą z Chin do Sławkowa rozwijają się dynamicznie a ich realizacja nie napotyka na problemy charakterystyczne dla innych dróg transportowych - podała spółka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl