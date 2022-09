PKP LHS: rok do roku linią LHS przewieziono o ponad 26 proc. więcej towarów

Od stycznia do sierpnia br. przewozy towarów linią LHS są wyższe od przewozów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 1 600 tys. ton, co stanowi wzrost o ponad 26 proc. - poinformowała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

"Zrealizowane w okresie od stycznia do sierpnia br. przewozy towarów linią LHS są wyższe od przewozów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 1 600 tys. ton, co stanowi wzrost o ponad 26 proc. W okresie od wybuchu wojny na Ukrainie do końca sierpnia br. wzrost ten wyniósł ponad 30 proc." - podała spółka w komunikacie.

Jak wyjaśniono, największy wzrost przewozów odnotowano w przewozach zboża, nasion oleistych i pasz, których przewieziono o ponad milion ton więcej. Rok do roku jest to wzrost o 280 proc. Dodano, że PKP LHS odpowiada także za organizację przewozów towarów humanitarnych z Polski do Ukrainy.

"Podjęcie i zrealizowanie większych przewozów było możliwe dzięki prowadzonej w ostatnich pięciu latach intensywnej działalności inwestycyjnej" - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że spółka jest świadoma wyzwań i potrzeb w zakresie realizacji zwiększonych przewozów pomiędzy Ukrainą a Polską. "Podejmowane obecnie działania inwestycyjne i organizacyjne pozwolą w najbliższym czasie na dalsze rozwinięcie dotychczasowej zdolności transportowo-logistycznej PKP LHS" - zapewniono.

Linia LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest to też najdalej wysunięta na zachód linią szerokotorową w Europie. LHS łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim kończy swój bieg. Linia kolejowa ma blisko 400 km.

