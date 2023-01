PKP LHS w 2022 r. zrealizowała przewozy na poziomie 11,108 mln ton

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w 2022 r. zrealizowała przewozy na poziomie 11,108 mln ton - to najlepszy wynik w historii spółki, uzyskany mimo najniższego jak dotychczas udziału przewozów rudy żelaza - poinformowała we wtorek PKP LHS.

"Pomimo trwającego od 24 lutego 2022 r. konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zamknięcia granic z Rosją i Białorusią oraz portów Morza Czarnego, Spółka PKP LHS w roku 2022 zrealizowała przewozy na poziomie 11,108 mln ton. Przekroczenie 11 milionów ton to rekordowy wynik w zakresie przewozów w całej historii Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ( PKP LHS) " - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Zwrócono uwagę, że wynik ten uzyskano przy dotychczas najniższym udziale przewozów rudy żelaza i dominacie przewozów pozostałych ładunków, wymagających znacznie większych nakładów finansowych oraz wzmożonej pracy pracowników spółki, a także służb administracji państwowej na granicy."

Spółka wskazała, że realizacja takich przewozów była możliwa dzięki prowadzonej w ostatnich latach działalności inwestycyjnej przez PKP LHS.

"Na bardzo dobry wynik przewozowy istotny wpływ miały też przewozy realizowane w ramach pomocy humanitarnej Ukrainie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb.

Spółka poinformowała, że w 2022 r. zrealizowała szereg inwestycji na łączną kwotę ponad 57 mln zł, m.in.: przebudowano układ torowy wraz z modernizacją hali wagonowej na stacji Hrubieszów LHS, zakończono II etap inwestycji dotyczącej zabudowy urządzeń SRK, pozwalających zobrazować sytuację ruchową na szlakach, mijankach i stacjach.

"Kolejna inwestycja spółki: budowa mijanki Zamość - Majdan LHS, znacznie przyczyniła się do zwiększenia przepustowości linii nr 65. Na terenie Terminala Przeładunkowego Szczebrzeszyn LHS oddano do użytku halę magazynową. Na terenach Spółki PKP LHS powstało 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 365 kWh" - wskazała PKP LHS.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu podaje na swoich stronach, że linia LHS (nr 65), którą zarządza (tzw. szeroki tor) to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie. Łączy ona kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Liczy ona prawie 400 km. Dodano, że linia LHS biegnie przez obszar południo-wschodniej Polski, województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). zaznaczono, że atrybuty linii LHS to transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl