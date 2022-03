PKP: Międzynarodowy Związek Kolei zawiesza członkostwo kolei rosyjskich i białoruskich

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) zawiesza członkostwo kolei rosyjskich i białoruskich do czasu przywrócenia pokoju w Ukrainie - poinformowały w poniedziałek Polskie Koleje Państwowe.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) Krzysztof Mamiński oraz dyrektor generalny UIC Francois Davenne podjęli decyzję o zawieszeniu członkostwa Kolei Rosyjskich i Kolei Białoruskich w strukturach organizacji. Zawieszenie potrwa do czasu przywrócenia pokoju w Ukrainie.

"Zawieszenie członkostwa w strukturach UIC, największej światowej organizacji branżowej skupiającej uczestników rynku kolejowego, oznacza, że Koleje Rosyjskie i Koleje Białoruskie nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach statutowych UIC, forach i grupach roboczych. Nie mogą także korzystać z usług stowarzyszenia" - wyjaśniono.

Jak wskazano, dodatkowo UIC deklaruje, że będzie ściśle monitorować bieżącą sytuację i odpowiednio dostosowywać swoje decyzje. "Stowarzyszenie wyraża także pełną solidarność z Kolejami Ukraińskimi i deklaruje kontynuację wsparcia w tych trudnych dla Ukrainy chwilach" - podkreślono w komunikacie.

Międzynarodowy Związek Kolei to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922 roku, jej siedziba znajduje się w Paryżu. W UIC zrzeszonych jest ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze.

Straż Graniczna podała w poniedziałek, że od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski uciekło 1 067 000 osób. 90 procent z nich to obywatele Ukrainy, a pozostałe 10 proc. to obywatele państw całego świata, około 100 różnych narodowości.

Poniedziałek to dwunasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.

