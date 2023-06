PKP: od wtorku obsługa podróżnych we Włocławku będzie przeniesiona do nowego budynku dworca

Od wtorku obsługa podróżnych we Włocławku będzie przeniesiona do nowego budynku dworca - poinformowała w poniedziałek spółka PKP. Podkreśliła, że obecnie trwają ostatnie prawe na zewnątrz i wewnątrz budynku; pełne udostępnienie nowego obiektu jest planowane latem.

Jak podała spółka, obecnie w otoczeniu obiektu realizowane są prace brukarskie i prace związane z wykonaniem nasadzeń i montażem obiektów małej architektury. W najbliższych dniach zdemontowany zostanie dworzec tymczasowy, w którym w czasie realizacji inwestycji odbywała się obsługa podróżnych. Ma to umożliwić wykonawcy zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół dworca.

Od wtorku obsługa podróżnych zostanie przeniesiona do nowego budynku dworca. W jego holu zostaną uruchomione kasy, a podróżni będą mieli dostęp do wydzielonej części przestrzeni obiektu - poinformowało PKP.

"Udostępnienie nowego obiektu podróżnym w pełni będzie możliwe po pomyślnym przeprowadzeniu odbiorów technicznych koniecznych do zakończenia inwestycji, które rozpoczną się niebawem. Planowany termin udostępnienia dworca podróżnym to lato br." - przekazano.

Przypomniano, że inwestycja związana z rozbiórką i budową nowego dworca we Włocławku rozpoczęła się w maju 2021 roku. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a prace budowlane wykonuje firma Budimex S.A.

Dworzec kolejowy we Włocławku to obiekt trzykondygnacyjny, wykończony miedzianą blachą oksydowaną w ceglasto-brązowym kolorze. W budynku znajduje się m.in. wydzielona strefa dla podróżnych z dwiema poczekalniami, toaletami i pomieszczeniem dla opiekuna z dzieckiem oraz pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe - w części południowej dla przewoźników kolejowych, a w części północnej dla operatorów komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - przy głównych wejściach do budynku powstały pochylnie, a komunikację wewnątrz obiektu ułatwią dwie windy, prowadzące z poziomu -1 na parter w części południowej oraz z parteru na piętro w części północnej. Przed nowym budynkiem dworca znalazła się m.in. wiata rowerowa z 48 stanowiskami na jednoślady oraz 21 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z czego dwa miejsca przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl