PKP PLK: do 2027 r. ma się zakończyć modernizacja linii między Bydgoszczą a Trójmiastem

Do 2027 r. planowane jest zakończenie modernizacji linii kolejowej 201 między Bydgoszczą a Trójmiastem, łączącej południe kraju z portami w Gdańsku i Gdyni – poinformowały w środę władze PKP Polskie Linie Kolejowe.

Plany spółki PKP PLK dotyczące linii kolejowej 201 przedstawiono w środę na konferencji prasowej w Gdańsku.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch powiedział, że przebudowa połączenia między Bydgoszczą a Trójmiastem to jeden z głównych projektów inwestycyjnych, w którym spółka chce skorzystać z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-27.

"Linia 201 ma nie tylko znaczenie krajowe, ale też europejskie. Stanowi bowiem główną linię transportową z południa na północ do trójmiejskich portów" - mówił członek władz kolejowej spółki.

Bresch podał, że zakres inwestycji to m.in. 220 km linii kolejowych zmodernizowanych, 170 km nowego toru, 205 km linii zelektryfikowanych, przebudowanych 19 stacji i 29 przystanków. Wymienił ponadto 9 bezkolizyjnych skrzyżowań i kilkanaście kilometrów dróg dojazdowych zastąpi przejazdy kolejowe. Przebudowane zostaną 282 obiekty inżynieryjne.

Między stacjami Gdańsk-Osowa i Gdynia Główna dodany zostanie trzeci tor dla obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Ma być także zbudowany nowy przystanek Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.

Realizacja projektu zakłada podział linii nr 201 na odcinku Maksymilianowo (miejscowość na północ od Bydgoszczy - PAP) - Gdynia, o długości 170 km, na siedem kontraktów realizacyjnych. Prace na kontraktach będą rozpoczynały się sukcesywnie w latach 2023-2024. Modernizacja linii 201 planowana jest na 2027 rok.

"Mamy kosztorysy, które dopiero będą weryfikowane przez rynek. Dziś za wcześnie mówić o konkretnych wartościach. Może to oscylować wokół kwoty ok. 10 miliardów złotych, ale mamy tu do czynienia z gigantycznym odcinkiem, od Maksymilianowa do Trójmiasta" - wyjaśnił Bresch.

Po zakończeniu prac na linii 201 pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna i, odpowiednio, do 140 km/h oraz 100 km/h na odcinku Kościerzyna-Gdynia Główna (obecnie prędkość pociągów pasażerskich w zależności od odcinka wynosi 30-120 km/h, a pociągów towarowych 30-90 km/h).

