PKP PLK do końca przyszłego roku ogłosi przetargi za ponad 17 mld zł

Do końca przyszłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają ogłosić przetargi na roboty budowlane w ramach Krajowego Programu Kolejowego oraz nowej perspektywy unijnej o wartości ponad 17 mld zł - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"Do końca 2021 roku ogłosimy przetargi za ponad 17 mld zł" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Szef kolejowej spółki doprecyzował, że ogłaszane będą zarówno duże przetargi o wartości kilkuset milionów złotych i powyżej miliarda złotych oraz mniejsze o wartości kilku do kilkunastu milionów złotych.

Merchel poinformował, że ogłoszone zostaną przetargi na co najmniej 60 projektów w ramach Krajowego Programu Kolejowego i dofinansowane pieniędzmi pozyskanymi z nowej unijnej perspektywy o wartości około 16,5 mld zł. Dodatkowo planowane jest ogłoszenie przetargów na około 330 projektów w ramach utrzymania i remontu infrastruktury kolejowej. Wartość tych ostatnich przetargów szacowana jest na około 650 mln zł.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że przygotowano plan inwestycji kolejowych na następne lata, aby kontynuować obecny program oraz rozwijać polską kolej w nowej dekadzie.

"Dotrzymujemy słowa, wypełniliśmy szuflady nowymi projektami. Dlatego już w przyszłym roku ogłosimy nowe przetargi na inwestycje kolejowe w całym kraju. Będą to zarówno duże inwestycje, jak i te skierowane do średnich polskich firm. (...) Jesteśmy gotowi do tego, aby skonsumować w ramach sektora kolejowego duże kwoty (z nowej perspektywy unijnej - PAP), jesteśmy do nich przygotowani, ale decyzje, jakie to będą kwoty są jeszcze przed nami" - dodał.

Merchel poinformował, że w tym roku PKP PLK zamierzają ogłosić przetargi o wartości około 1 mld zł, w pierwszej połowie roku przyszłego wartość robót w ramach ogłaszanych przetargów ma wynieść około 4 mld zł, a w drugiej połowie roku przyszłego około 12 mld zł. Szef PKP PLK zaznaczył jednocześnie, że są to plany przy założeniu, że środki z nowej perspektywy będą dostępne od połowy przyszłego roku.

"Jeśli będzie możliwość uruchomienia środków z nowej perspektywy wcześniej niż w drugim półroczu, to będziemy gotowi, żeby te przetargi ogłaszać już od drugiego kwartału" - powiedział Merchel.