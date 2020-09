PKP PLK kończą prace na stacji kolejowej w Lublińcu

Prace związane z modernizacją stacji kolejowej w Lublińcu (Śląskie) kończy zarządca kolejowej infrastruktury. W pobliżu tego miasta powstać ma też nowy przystanek: w miejscowości Kochcice.

Lubliniec znajduje się na północny zachód od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Działa tam węzłowa stacja, w której krzyżują się m.in. główne linie kolejowe w relacjach Katowice - Poznań oraz Częstochowa - Opole.

Pierwszym z tych połączeń kursują m.in. pociągi Kolei Śląskich do Katowic, a także - od niedawna - do Kluczborka. Z drugiego korzystają pociągi tego samego przewoźnika do Częstochowy i liczne składy dalekobieżne, m.in. ekspresowe pociągi z Wrocławia do Warszawy (w tym pendolino).

Dwa perony i część innych obiektów, jak przejście podziemne, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe odnowiła w 2015 r. - w ramach prac na linii kolejowej nr 143 pomiędzy Kaletami a Kluczborkiem. W ostatnich miesiącach prowadziła w Lublińcu kolejne prace.

"Pasażerowie w Lublińcu mają do dyspozycji coraz więcej wyświetlaczy z informacjami o kursowaniu pociągów. (…) Pasażerowie korzystają już z informacji świetlnych na dwóch peronach. W październiku zostaną zakończone testy urządzeń i prace w pozostałych miejscach. (…) System informacji pasażerskiej to 14 kompletów wyświetlaczy, 4 tablice tunelowe oraz 3 infokioski" - wynika ze środowej informacji PLK.

Spółka dodała, że częścią tego zadania był też montaż monitoringu na peronach, w przejściu podziemnych i windach i uściśliła, że prace o wartości ponad 2 mln zł są częścią zadania dotyczącego montażu informacji pasażerskiej oraz monitoringu na linii kolejowej nr 61 Kielce - Fosowskie.

Jednocześnie zarządca kolejowej infrastruktury przypomniał, że na stacji Lubliniec od lutego br. pasażerowie - m.in. niepełnosprawni czy osoby z bagażami lub rowerami - mogą korzystać z trzech nowych wind: na peronach i od strony miasta. Wartość tych prac wyniosła 1,7 mln zł.

Już na początku br. gotowy był też projekt nowego przystanku w Kochcicach koło Lublińca, położonego na linii wiodącej do Olesna i Kluczborka. Rozpoczęcie robót zapowiadano jeszcze na ten rok. Wartość tego przedsięwzięcia zarządca kolejowej infrastruktury oszacował na ok. 2,5 mln zł.

Według wcześniejszych informacji, przy skrzyżowaniu linii kolejowej z lokalną ul. Kochcicką powstaną dwa oświetlone perony. Powstaną tam również wiaty, ławki oraz tablice informacyjne i nagłośnienie, a także dojścia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przystanek będzie monitorowany.

Z dostępu do kolei w tym miejscu mają korzystają mieszkańcy pobliskich Kochcic i Glinicy - miejscowości położonej przy drodze krajowej nr 11. W sąsiedztwie przystanku miejscowa gmina Kochanowice ma zapewnić miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe oraz zadaszone stojaki na rowery.