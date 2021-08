PKP PLK kończą przebudowę linii Kraków – Katowice; gotowa stacja w Trzebini

PKP PLK zakończyły modernizację stacji kolejowej w Trzebini (Małopolskie). Jest to jeden z elementów kończącej się przebudowy linii kolejowej E-30 Kraków – Katowice. Po jej zakończeniu najszybsze pociągi pokonają trasę między stolicami województw w ok. 50 minut.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił w poniedziałek w Trzebini, że mieszkańcy tego miasta po zakończonych pracach mogą korzystać z nowoczesnej stacji na najwyższym, europejskim poziomie.

"Dzisiaj, kiedy widzimy efekty realizacji tego projektu (…) to możemy powiedzieć, że ten projekt naprawdę się udał. Jestem dumny, że mogę być świadkiem i uczestnikiem tej historii, gdzie zmienia się polska kolej" - podkreślił szef resortu infrastruktury.

Jak zaznaczył, jest to jedno z przedsięwzięć, które realizuje strategię rządu PiS zakładającą rozwój polskiej gospodarki dzięki modernizacji sieci transportowej. "Stawiamy na rozwój transportu kolejowego i będziemy to czynić także w kolejnych latach" - zapowiedział Adamczyk.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel wskazał, że modernizacja stacji w Trzebini jest elementem kończącego się dużego projektu dotyczącego przebudowy międzynarodowej linii kolejowej E-30 między Krakowem i Katowicami. Do tej pory do potrzeb pasażerów dostosowano 12 stacji i przystanków na tej trasie.

Inwestycja o wartości przekraczającej 2 mld zł współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Po jej zakończeniu - zaznaczył prezes PKP PLK - skróci się czas podróży między Małopolską i Śląskiem oraz na trasach dalekobieżnych oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa. Zadanie jest na ukończeniu - obecnie trwa m.in. proces certyfikacji, mający na celu zwiększenie prędkości pociągów do 160 km/h. Według prezesa PKL powinno to nastąpić na początku przyszłego roku.

Merchel zaznaczył, że już teraz podróż z Trzebini do Katowic i Krakowa zajmuje ok. 30 - 35 minut. Po zakończeniu certyfikacji najszybsze pociągi będą mogły pokonać trasę z centrum Krakowa do centrum Katowic w ok. 50 minut.

"Będzie to czas bezkonkurencyjny w stosunku do innych środków transportu" - ocenił z kolei Andrzej Adamczyk.

