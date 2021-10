PKP PLK ma dokumentacje na prace wartości ponad 40 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe są przygotowane do ogłaszania przetargów w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 i mają już przygotowane dokumentacje projektowe na prace na liniach kolejowych o wartości ponad 40 mld zł - poinformował w czwartek prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"Mamy dokumentacje projektowe na ponad 40 mld zł. Szacujemy, że moglibyśmy ogłosić przetargi na 15-17 mld zł praktycznie od ręki" - powiedział prezes PKP PLK podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw transportu kolejowego.

Merchel wyjaśnił, że PKP PLK zamierza w każdym roku ogłaszać nowe przetargi o wartości kilkunastu miliardów złotych.

Przypomniał, że aby ogłosić przetarg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, spółka musi mieć przynajmniej potencjalne źródło finansowania inwestycji.

Prezes PKP PLK podkreślił, że przetargi w nowej perspektywie unijnej będą ogłaszane w taki sposób, aby minimalizować utrudnienia dla pasażerów.

"Przykładowo, zamierzamy rozpocząć modernizację dworca Warszawa Wschodnia, dopiero gdy kończona będzie modernizacja dworca Warszawa Zachodnia, co powinno nastąpić pod koniec roku 2023" - powiedział Merchel.

Mówiąc o stanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego, który obowiązuje do roku 2023 czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i którego wartość to 76,7 mld zł, prezes poinformował, że zakończono i rozliczono już prace o wartości 20,4 mld zł, a w realizacji są prace wartości 47 mld zł.

Dodał, że spodziewa się, iż do końca tego roku wartość projektów zakończonych i rozliczonych wyniesie 30 mld zł.

