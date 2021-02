PKP PLK mają nadzór nad przebudową magistrali węglowej na Śląsku

Nadzór nad projektowaniem i wykonaniem odbudowy linii kolejowej Chorzów Batory – Nakło Śląskie zamówiły w poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe. Realizacja przewidzianej do wiosny 2024 r. inwestycji, obejmującej najbardziej wysunięty na południe odcinek linii kolejowej nr 131, już się rozpoczęła.

W poniedziałek, podczas zdalnej uroczystości z udziałem wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, PLK podpisały wartą 11,5 mln zł netto umowę na pełnienie nadzoru nad inwestycją przez tzw. inżyniera kontraktu. Nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych będzie pełniła spółka Multiconsult Polska.

"To umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad bardzo ważną inwestycją, wartą ponad 1,2 mld zł netto; już realizowaną na etapie projektowym przez firmę PORR. (…) To będzie wielkie przedsięwzięcie, które jest niezwykle istotne z punktu widzenia aglomeracji i regionu, ale też z punktu widzenia ruchu pasażerskiego i towarowego dla całego kraju" - podkreślił wiceszef MI.

Cała linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew łączy Śląsk z Portami (stąd potoczna nazwa magistrali węglowej), ale też Polskę z południem Europy. To również jedno z kluczowych kolejowych połączeń pasażerskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którym kursują m.in. pociągi aglomeracyjne Kolei Śląskich z Katowic przez Chorzów i Bytom do Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka.

Poniedziałkowa umowa dotyczy nadzoru nad zakontraktowanym już remontem odcinka tej linii, przebiegającego w centralnej, silnie zurbanizowanej części woj. śląskiego - od Chorzowa Batorego, przez Bytom i Radzionków, po Nakło Śląskie. W poprzednich latach na poszczególnych śląskich odcinkach tego połączenia prowadzono już remonty - np. między Bytomiem i Nakłem Śląskim.

Z dokumentacji przetargu na projekt i przebudowę trasy wynikało, że na nieodnawianych tam w poprzednich latach odcinkach wymieniona ma zostać nawierzchnia torów i sieć trakcyjna, poprawiana ma być geometria linii. Zaplanowano przebudowę rozjazdów, remont lub budowę wiaduktów, ścian oporowych, a także nowe urządzenia sterowania ruchem.

Nie przewidziano budowy nowych torów dla ruchu aglomeracyjnego - powstanie jedynie trzeci tor na odcinku Chorzów Batory - Chorzów Miasto.

Perony mają zyskać m.in. nową nawierzchnię. W centrum Chorzowa ma powstać nowy przystanek Chorzów Uniwersytet w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. Zaplanowano zmianę układu torowego stacji Bytom, a na głównym dworcu w tym mieście - oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji przedwojennej hali dworcowej - wraz z wymianą poszycia jej dachu. Na przystanku Bytom Północny perony mają być przesunięte w stronę ul. Strzelców Bytomskich.

Odcinek Chorzów Batory - Nakło Śląskie ujęto jako tzw. LOT A w zestawie przetargów zmierzających do realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo", który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W pierwszym przetargu na tę inwestycję najtańsza oferta opiewała na 1,3 mld zł brutto, przy budżecie 790 mln zł brutto. W powtórnym postępowaniu PLK oszacowały wartość zamówienia podstawowego na 1,376 mld zł brutto. Po aukcji elektronicznej i odwołaniach ostatecznie wybrano ofertę firmy 1,242 mld zł netto (1,528 mld zł brutto). Umowę zawarto w grudniu ub. roku.

Wykonawca ma m.in. opracować dokumentację, uzyskać pozwolenia i wykonać roboty. Inwestycja ma trwać do 41 miesięcy. Przebudowywany odcinek ma długość 32 km (obejmuje łącznie 80 km torów kolejowych). Zmodernizowanych zostanie tam 7 stacji i przystanków, odnowionych lub odbudowanych będzie 29 obiektów inżynieryjnych i wymienionych 170 rozjazdów.

Pytany przez PAP o wymierne efekty inwestycji prezes PLK Ireneusz Merchel uściślił w poniedziałek m.in., że skrócenie czasu przejazdu tym stosunkowo krótkim i krętym odcinkiem szacowane jest na 5 min., a prędkość jazdy miejscami wzrośnie do 140 km/h dla pociągów osobowych. Szef PLK wskazał jednak na zwiększenie przepustowości: trasą ma jeździć o połowę więcej pociągów, niż obecnie.

Przyczynią się do tego m.in. poprawa stan infrastruktury, wydłużenie torów stacyjnych stacji Bytom, które pozwolą na przyjmowanie pociągów towarowych o długości 750 m, czy nowe urządzenia sterowania ruchem. Po remoncie linii nadal prowadzony będzie tam ruch mieszany - pasażerski i towarowy.

"Konstrukcja rozkładu jazdy pewnie będzie zależała od bieżącej sytuacji w ruchu towarowym, ale założenie jest takie, że na pewno będzie też więcej pociągów w ruchu pasażerskim. Budujemy nowy peron w Chorzowie, odnawiamy istniejące; być może niektóre perony - zastanawiamy się, wsłuchując się w głos społeczeństwa - jeszcze trzeba o 200-300 metrów przesunąć. To wszystko mówi o tym, że dla ruchu pasażerskiego też chcemy dać lepszą ofertę" - zapewnił Merchel.

Pierwotnie cztery przetargi w trybie projektuj i buduj, dotyczące poszczególnych odcinków magistrali węglowej, PLK prowadziły od końca 2017 r. Dotyczyły one relacji: Chorzów Batory - Nakło Śląskie (koło Tarnowskich Gór - tzw. LOT A), Nakło Śląskie - Kalina (w pobliżu Herb - LOT B), Kalina - Rusiec Łódzki (LOT C) oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (LOT D).

We wrześniu 2019 r. podpisano umowę na LOT D (o długości 32,7 km; prace tam za 582 mln zł netto wykonuje spółka ZUE) oraz LOT C (o długości ponad 70 km; prace za 1,24 mld zł netto prowadzi PORR, w konsorcjum z Trakcją System) - oba te odcinki mają być gotowe w połowie 2023 r. Przetarg na LOT B (37,8 km) unieważniono, po czym do 2023 r. założono zaprojektowanie inwestycji.