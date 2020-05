PKP PLK: modernizacja linii kolejowej z Otwocka do Pilawy

Przy użyciu wysokowydajnych maszyn trwa modernizacja trzydziestokilometrowego odcinka z Otwocka do Pilawy - poinformowała w poniedziałek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak napisano, na jednotorowym dotychczas odcinku, budowany jest drugi tor, dzięki czemu zlikwidowane zostaną ograniczenia w kursowaniu pociągów. Obecnie - jak wskazano - na odcinku z Otwocka do Celestynowa, pracują trzy maszyny: podbijarka torowa, profilarka tłucznia oraz dynamiczny stabilizator toru (DTS). Łączna długość zestawu to ponad 65 metrów, a waga około 230 ton.. Maszyny w ciągu dnia mogą wyregulować do 4 km toru. Po wykonaniu robót pomiędzy Otwockiem a Celestynowem, maszyny będą pracować na kolejnym odcinku w kierunku Pilawy.

Spółka poinformowała również o budowie nowych peronów na odcinku Otwock - Pilawa Powstają one m.in. w: Zabieżkach, Augustówce i Śródborowie. Wszystkie - jak zaznaczono - będą wyposażone w ławki, wiaty, nowe oświetlenie, tablice informacyjne. Perony dostosowywane będą do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Równolegle - jak czytamy - prowadzone są też prace, które zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawnią komunikację. Wyższy poziom bezpieczeństwa na styku toru i drogi zapewni modernizacja 11 przejazdów kolejowo-drogowych. Zaznaczono, że na odcinku Celestynów - Pilawa konieczne będą dodatkowe roboty przy wzmocnieniu gruntu i stabilizacji podłoża dla uzyskania wymaganych parametrów linii szykowanej na prędkość 160 km/h. "Wykonawca musi likwidować ponad 70 nieprzewidzianych kolizji z nieujętą na mapach infrastrukturą podziemną. To konieczność przekładania m.in. kabli oraz instalacji gazowych. Prace zajmą więcej czasu niż pierwotnie planowano" - czytamy.

Wskazano, że przywrócenie ruchu pomiędzy Otwockiem a Pilawą zaplanowano jednotorowo we wrześniu. Wszystkie prace na tym odcinku zakończą się w grudniu 2020 roku. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów zwiększy się prędkość maksymalna pociągów do 160 km/h oraz wzrośnie przepustowość linii kolejowej.

Wartość projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I" to ponad 3,5 mld zł. Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszystkie prace na linii Warszawa - Lublin w ramach I etapu zostaną zrealizowane do 2022 roku.