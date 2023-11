PKP PLK nadal prowadzą przetarg na przebudowę linii kolejowych w Katowicach

PKP Polskie Linie Kolejowe nadal prowadzą przetarg na wykonawcę rozbudowy linii kolejowych przez Katowice z przebudową stacji Katowice – wynika z informacji spółki. Ostatnio, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławcze,j PLK m.in. unieważniły wybór wykonawcy.

Chodzi o największe, warte ok. 4 mld zł zamówienie w ramach przebudowy kluczowego połączenia kolejowego od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładana jest rozbudowa linii kolejowych z dwóch do czterech torów - pod kątem oddzielenia ruchu aglomeracyjnego.

W związku z przygotowywaną od paru lat inwestycją, która przez cztery lata poważnie skomplikuje komunikację w Katowicach, m.in. w ostatnich dniach Koleje Śląskie uruchomiły serwis, przebudowawezlakatowickiego.pl, mający pomagać mieszkańcom w planowaniu podróży. Wciąż nie ma jednak wykonawcy prac.

W przetargu dot. węzła katowickiego latem br. wybrano ofertę konsorcjum polskiej firmy Intercor i chińskiej Stecol. Następnie do KIO wpłynęły dwa odwołania - firmy Budimex oraz konsorcjum Torpol-Intop. W ich efekcie KIO podjęła decyzję m.in. o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, co - jak wynika z informacji na platformie zamówień PLK - nastąpiło pod koniec października br.

Przedsięwzięcie PKP PLK pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" przygotowano pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) na lata 2014-20.

Finansowanie z CEF w perspektywie 2014-20 wystarczyło na rozpoczęcie części prac w terenie (przebudowywany odcinek Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg) oraz na przygotowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków. W styczniu 2022 r. PLK ogłosiły przetargi na prace na odcinkach: Tychy - Most Wisła, Zabrzeg - Zebrzydowice oraz Będzin - Katowice Szopienice Południowe.

Największy przetarg, na odcinek Katowice Szopienice - Katowice - Katowice Piotrowice (z przebudową stacji Katowice), ruszył w lutym ub. roku. Wpłynęło pięć ofert: Budimeksu, konsorcjum Torpol i Intop Warszawa, konsorcjum ZUE, Mota-Engil i Track Tec, konsorcjum Intercor i Stecol Corporation oraz konsorcjum PORR i Trakcja System. W przetargu założono przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

Pod koniec sierpnia br., po aukcji, za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę konsorcjum polskiej firmy Intercor (lider) i chińskiej Stecol Corporation, z ceną całkowitą 3,824 mld zł (przy budżecie zamówienia 4,005 mld zł brutto). Oferta Budimeksu została po aukcji odrzucona na podstawie przepisu dotyczącego rażąco niskiej ceny. Drugą najwyższą punktację po aukcji miała oferta konsorcjum Torpolu i Intop Warszawa, a trzecią oferta ZUE, Mota-Engil i Track Teca.

Budimex oraz Torpol złożyły odwołania do KIO. Wyrok Izby zapadł 26 września br. PLK opublikowały informację o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - w efekcie wyroku KIO - miesiąc później. Prócz unieważnienia, zgodnie z wyrokiem PLK wykluczyły z postępowania konsorcjum Intercor - Stecol. W mocy pozostało odrzucenie oferty Budimeksu - wobec oddalenia przez Izbę odwołania tego oferenta. Dotąd PLK nie poinformowały o kolejnych czynnościach w postępowaniu.

Zaprojektowana przebudowa odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice obejmuje m.in. zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego. Obok rozbudowy linii przewidywana jest budowa modernizacja istniejących stacji i przystanków oraz budowa nowych.

Zmodernizowane mają zostać stacje Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice Ligota; powstać mają nowe przystanki: Katowice Uniwersytet (w rejonie ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota/Francuska) i Katowice Kokociniec (ul. Szadoka). Obecny przystanek Katowice Brynów ma zostać przesunięty w rejon autostrady A4.

Modernizacja ma objąć łącznie 14 peronów, na nowych przystankach ma powstać siedem nowych. Zakładana jest likwidacja pięciu przejazdów kolejowo-drogowych. Przebudowa układu torowego ma objąć ogółem 85,16 km toru pojedynczego, modernizacja sieci trakcyjnej planowana jest na łącznej długości 133,2 km. Ogółem zmodernizowanych ma też zostać 140 obiektów inżynieryjnych. Termin realizacji prac określony jest na 48 miesięcy.

W efekcie innych przetargów w ramach przedsięwzięcia dot. linii E65 w październiku br. PKP PLK podpisały umowy na odcinki Będzin - Katowice Szopienice Południowe oraz Tychy - Most Wisła.