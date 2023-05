PKP PLK: nowy peron z przejściem pod torami na czechowickiej stacji

Podróżni mogą już korzystać z drugiego nowego peronu na stacji Czechowice-Dziedzice. Dojść do niego mogą przejściem pod torami, wyposażonym w windy – poinformowała we wtorek Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych.

"Pasażerowie jadący w stronę Katowic, w Beskidy i do granicy z Czechami na stacji w Czechowicach-Dziedzicach mogą już korzystać z kolejnego nowego peronu. Dojście do niego, a także na drugą stronę miasta, zapewnia przejście podziemne wyposażone w windy, które ułatwiają dostęp osobom z ograniczoną możliwością poruszania się" - powiedziała Katarzyna Głowacka z PKP PLK.

Jak dodała, na północnej części peronu została ustawiona nowa wiata. Dotychczasowa, która jest zabytkowa, została odnowiona. Znajduje się w południowej części peronu. Ustawiono nowe ławki i oświetlenie, a także informację pasażerską.

"W tunelu ściany pokryły murale, które nawiązują do historii kolei, miasta oraz regionu. Umieszczone zostały tam też malowidła z dziedziny mody, a także lokalnej flory i fauny" - wskazała Katarzyna Głowacka.

Prace na stacji powodowały, że składy pociągów musiały korzystać z łącznicy przed Czechowicami-Dziedzicami. Katarzyna Głowacka podała we wtorek, że od połowy maja nie będę już musiały tego czynić. Skróci to podróż o kwadrans.

Inwestycja jest elementem modernizacji linii Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg, której celem ma być ułatwienie i przyśpieszenie podróżowania koleją z Katowic do Zebrzydowic i w Beskidy. Wcześniej oddano do użytku nowe tory między Goczałkowicami a Czechowicami-Dziedzicami, most na rzece Wiśle i dwa perony w Zabrzegu. Między Goczałkowicami a Zabrzegiem odnowiono łącznicę, dzięki której pociągi z Katowic do Cieszyna, Skoczowa czy Zabrzegu, nie muszą wjeżdżać na stację w Czechowicach-Dziedzicach.

Inwestycja PKP PLK poprawi przepustowość kolejowych szlaków oraz zwiększy efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach. Linie kolejowe będą dostosowane do wymogów transeuropejskiej sieci transportowej. Składy pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km na godz., a towarowe do 120 km na godz. Roboty planowane są do października 2023 r.

