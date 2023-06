PKP PLK: od niedzieli wakacyjny rozkład jazdy pociągów - będą nowe połączenia

Od niedzieli, 11 czerwca, wznowione będzie połączenie pociągów z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju; skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

W najbliższą niedzielę zacznie obowiązywać wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów.

Jak poinformował zarządca kolejowej infrastruktury, firma PKP PLK, na Mazowszu po 29 latach, od 11 czerwca powróci połączenie kolejowe do Zegrza Południowego. Inwestycja umożliwi mieszkańcom podwarszawskich miejscowości bezpośredni dojazd do pracy i szkół w stolicy. Ponadto, od niedzieli pociągi pojadą z Ostrołęki do Chorzeli. Czas przejazdu na trasie Ostrołęka - Chorzele to około 45 minut.

Na Dolnym Śląsku od 24 czerwca będzie można pojechać górską trasą ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic skorzystają z nowych przystanków. Natomiast otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju zapewni dojazd koleją do turystycznych terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich.

Po korekcie rozkładu na trasie Radom - Warszawa pociągi będą mogły kursować z prędkością do 160 km/h, co ma skrócić czas podróży pomiędzy miastami o kilkanaście minut. Najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty.

11 czerwca zostanie oddana do użytku nowa łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej. Czas przejazdu na trasie z Krakowa do Bielska-Białej skróci się o ponad 10 minut.

Również 11 czerwca otwarty zostanie trzeci, ostatni most kolejowy nad Wisłą w Krakowie. Oznacza to uruchomienie wszystkich (czterech) torów kolejowych na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów. Według PKP PLK, to ważny etap największej unijnej inwestycji transportowej w regionie, który pozytywnie wpłynie na możliwości prowadzenia ruchu pociągów na całym Krakowskim Węźle Kolejowym.

Jak podają PKP PLK, mieszkańcy Rzeszowa na Podkarpaciu od niedzieli będą mogli korzystać z nowych przystanków: Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Rzeszów Staromieście, Rzeszów Pobitno. W ramach budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej od 11 czerwca uruchomione zostaną nowe przystanki: Boguchwała Dolna, Głogów Małopolski Niwa, Kolbuszowa Górna.

W woj. dolnośląskim w ramach odbudowy linii Świdnica - Jedlina - Zdrój, po ponad 20 latach znów będzie można wsiąść do pociągu z pięciu przystanków: Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice, Jedlina-Zdrój. Dostęp do kolei zapewnią również dwa nowe: Burkatów i Jedlina-Zdrój Centrum. Natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska od 8 czerwca będą mogli korzystać z nowego przystanku Boguszów Gorce Dzikowiec, a od niedzieli - Świdnica Zawiszów.

W Małopolsce od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Od 15 czerwca powracają pociągi na trasę Tarnów - Muszyna.

Z informacji PKP PLK wynika również, że od niedzieli powrócą pociągi na trasie Łódź - Drzewica. Składy pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Będą też połączenia dalekobieżne m.in. Poznań - Kraków, Gdynia - Łódź - Kraków oraz regionalne Łódź - Drzewica.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl